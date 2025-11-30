Záchranná akcia na východe: Z bytu sa ozývali zúfale prosby o pomoc! NEBEZPEČNÝ manéver policajtov

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Na záchranu mal čakať dlhé dva dni a nedokázal sa pohnúť. Policajti zasahovali v byte v Spišskej Novej Vsi, z ktorého sa ozývalo zúfalé volanie o pomoc. Dvere im však nik neotváral, policajti tak museli nájsť iný spôsob, ako sa do bytu dostať.
Minulý týždeň boli PMJ-čkári vyslaní operačným dôstojníkom preveriť oznámenie do jedného z obytných domov v Spišskej Novej Vsi. „Podľa informácií, ktoré nahlásil pozorný občan, mala z bytu volať o pomoc neznáma osoba,“ uviedla polícia. Už na chodbe policajti počuli opakované volanie o pomoc, no z bytu neprichádzala žiadna odpoveď. Suseda policajtom uviedla, že v inkriminovanom byte žije sám zdravotne postihnutý muž, ktorý má už niekoľko dní otvorené balkónové dvere.
„Keďže vznikla dôvodná obava, že je ohrozený jeho život alebo zdravie, PMJ-čkári neváhali. Jeden zo zasahujúcich policajtov, bez obáv, preliezol cez vedľajší balkón susedov, do bytu muža, z ktorého sa ozýval mužský hlas. Byt, z ktorého prichádzalo zúfalé volanie o pomoc, sa nachádzal na vysokom poschodí obytného domu,“ uviedla polícia.
Po príchode do bytu našli muži zákona dezorientovanú osobu ležať na zemi. Muž uviedol, že spadol a pre zdravotné problémy s nohami sa nedokázal postaviť. Podľa jeho slov tam ležal približne dva dni. „Policajti mu poskytli prvotnú pomoc a na miesto privolali posádku RZP, ktorej asistovali. Muž po ošetrení prevoz do nemocnice odmietol. Policajti preto vyrozumeli jeho príbuzného, aby sa dostavil na miesto a zabezpečil pre zachráneného muža potrebnú starostlivosť,“ dodala polícia.