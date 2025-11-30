Motoristi sa na nultom obchvate Bratislavy nestačili čudovať: FOTO a VIDEO Obmedzenia a stroje! Čo sa deje?

BRATISLAVA - Mala vydržať dlhé roky, nakoniec ju po pár rokoch menia. Reč je o protihlukovej stene na nultom obchvate Bratislavy - D4R7, ktorá je mnohými kritizovaná pre nekvalitné materiály. Kým dodávateľ aj koncesionár Zero Bypass Limited deklaroval, že stena prežije aj nás, skorodovala už po pár rokoch. Teraz ju na diaľnici menia za nový materiál.
Bolo to presne 5 rokov dozadu, kedy slávnostne otvorili nultý obchvat Bratislavy. Už vtedy sa mnohí začali pýtať na protihlukovú stenu, ktorá vyzerala, že začala korodovať. Koncesionár tvrdil, že išlo o ochranný film materiálu a stena mala vydržať až 100 rokov. Panely boli pôvodne oceľovej farby a postupne začali hnednúť, má ísť pritom o materiál COR-TEN, čo je vlastne protikorózne železo. No po 5 rokoch je všetko inak. Stena vyzerá, ako by mala desiatky rokov a nie iba polovicu dekády, motoristi hovoria o hanbe.
VIDEO Motoristi sa na novovybudovanej diaľnici nestačili čudovať: Obmedzenia a stroje! Čo sa deje?
Štát po otvorení diaľnice začal cestu splácať, a tak bude robiť 30 rokov, prípadné opravy skorodovanej protihlukovej steny majú byť na pleciach koncesionára. A to z dôvodu, že ide o PPP projekt, teda projekty verejno-súkromného partnerstva. Dlho bolo okolo protihlukovej steny ticho a vyzeralo to, že skôr ju zožerie hrdza, ako by mala byť vymenená. Ešte minulý týždeň sa však motoristi nestačili čudovať, keď na R7 v smere z Holíc do Bratislavy videli ťažké stroje a ľudí, ktorí sa motali okolo protihlukovej steny. Skorodované panely postupne začali miznúť a na diaľnici sú doteraz v pravom pruhu na úsekoch, kde je osadená stena, obmedzenia a motoristi môžu jazdiť len v ľavom pruhu. V opačnom smere z Bratislavy do Holíc už dokonca začali pribúdať nové panely, tiež v hnedej farbe. Zisťovali sme, či sa začalo s výmenou steny a ak áno, koľko bude štát stáť.
"Koncesionár začal v októbri na svoje náklady výmenu protihlukových stien, pričom osádzané budú nové hliníkové panely. Aktuálne už výmena prebieha v rámci rýchlostnej cesty R7 a v najbližších mesiacoch bude pokračovať ďalej po jednotlivých úsekoch/etapách, ktoré si koncesionár riadi vo svojej réžii, pričom harmonogram bude závisieť aj od poveternostných podmienok," uviedlo pre Topky.sk ministerstvo dopravy pod vedením Jozefa Ráža ml..
Ako dodali z rezortu, výhodou PPP projektu v tomto kontexte je práve to, že riziko výstavby, prevádzky a údržby nesie počas trvania koncesnej lehoty koncesionár. "A preto ministerstvo dopravy na tento zásah nevynakladá žiadne finančné prostriedky a koncesionár mení panely vo svojej réžii a na vlastné náklady," uzavreli.
Vo veci sme oslovili aj koncesionára stavby, do uzávierky neodpovedal.