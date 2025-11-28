Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!

Zapojte sa do adventného kalendára a vyhrajte zaujímavú cenu (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Advent je čoskoro tu a spolu s ním pripravili Topky.sk aj obľúbený adventný kalendár.
V prvý týždeň si pre vás populárna značka Slovákov pripravila prekvapenie – súťaž o atraktívny dm balíček. Vianočný balíček plný dmBio dobrôt rozvonia vašu kuchyňu a poteší všetkých milovníkov pečenia. Ak milujete vôňu Vianoc a sladké chvíle pri sporáku, toto si určite nenechajte ujsť.
Zapojenie do súťaže je mimoriadne jednoduché – od pondelka 1.12. stačí každý deň odpovedať na kvízovú otázku v novom článku a ste v hre o výhru.
Výherný vianočný balíček od dm drogerie markt (Zdroj: Topky.sk)
Vo výhernom balíčku od dm sa nachádza:
- dmBio Perníková chalúpka
- dmBio Olej na vyprážanie, 750 ml
- dmBio Pistácie - pražené, solené, 200 g
- dmBio Olej z vlašských orechov, 250 ml
- dmBio Mandľový krém s tonkou, 250 g
- dmBio Medovicový med, 500 g
- dmBio Vanilkový struk, 2 ks
- dmBio Mandľový krém s kokosovým sirupom, 250 g
- dmBio Norimberské perníčky, 200 g
- dmBio Sušené figy, 350 g
- dmBio Hrozienka, 500 g
- dmBio Adventný čajový kalendár 2025, 1 ks
- dmBio Čokoládovo-karamelové mandle, 130 g
- dmBio Agávový sirup Pumpkin Spice, 250 ml
- dmBio Sušené marhule vykôstkované, 200 g
- dmBio Agávový sirup s vanilkou, 250 ml
- dmBio Perníčky s malinovým džemom v horkej čokoláde, 125 g
- dmBio Pistáciový krém, 200 g
- dmBio Kvetový med, 500 g
- dmBio Norimberské Eliškine mini medovníčky, 150 g
