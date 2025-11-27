Poplach v Martine: Pred rodinným domom mala vybuchnúť nastražená BOMBA! Na mieste sú policajti

MARTIN – Jednou z ulíc v Martine otriasol v noci zo stredy na štvrtok výbuch. Dôvodom mala byť údajne bomba umiestnená pred rodinným domom.
Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Bombu mal neznámy páchateľ umiestniť pred dom, v ktorom s manželkou a dvoma deťmi údajne býva bratislavský podnikateľ. V dome sa však v tom čase nemal nikto nachádzať.
Páchateľ mal výbušninu odpáliť na diaľku niekoľko hodín po jej umiestnení.
Na mieste majú zasahovať policajti. Polícia potvrdila, že pred rodinným domom v Martine došlo k explózii. Aký predmet vybuchol nateraz nie je podľa nej známe. "Vzhľadom na aktuálne vykonávanie potrebných úkonov nie je nateraz možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla hovorkyňa KRPZ v Žiline Zuzana Šefčíková
Správu budeme aktualizovať.