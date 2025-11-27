Polícia obvinila viacerých rodičov z ohrozovania mravnej výchovy mládeže

BARDEJOV - Polícia v Bardejove riešila v uplynulých dňoch viaceré prípady, kedy si rodičia neplnili svoju zákonnú povinnosť voči svojim deťom. Obvinila ich z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Štyri deti vymeškali 630 hodín
Ako uviedla, 32-ročná žena i 33-ročný muž boli okresným vyšetrovateľom obvinení zo spomenutého trestného činu. „Ako rodičia štyroch detí vo veku 15, 10, osem a šesť rokov, zanedbávali ich povinnú školskú dochádzku, čím im umožnili viesť záhaľčivý život. Deti navštevovali školu v obci Zborov a vymeškali spolu viac ako 630 hodín,“ povedala Ligdayová.
Aj ďalší maloletý chlapec v škole v obci Zborov nenavštevoval riadne vyučovací proces. Vymeškal 105 neospravedlnených hodín. „Jeho mama vo veku 38 rokov a otec vo veku 44 rokov nedbali o jeho školskú dochádzku. Situácia sa nezmenila napriek opakovaným upozorneniam zo strany školy. Obaja rodičia boli obvinení z trestného činu ohrozovanie mravnej výchovy mládeže,“ doplnila Ligdayová.
Rodičia zanedbali dochádzku
Z rovnakého protiprávneho konania boli obvinení aj ďalší rodičia, ktorých maloletý syn nenavštevoval školu v obci Zborov. „Jeho 37-ročná mama i 40-ročný otec nedbali o jeho výchovu, v dôsledku čoho chlapec v škole vymeškal bez ospravedlnenia 115 vyučovacích hodín. Aj títo rodičia musia čeliť trestnoprávnym dôsledkom svojho konania. Prípad rieši poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Bardejove,“ doplnila Ligdayová s tým, že zákon presne stanovuje povinnosti rodičov voči svojim deťom a ich starostlivosť voči deťom nespočíva v dobrovoľnosti ich konania. Porušenie zákona má v tomto smere aj trestnoprávne následky.