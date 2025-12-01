Adventný kalendár PONDELOK Varte a pečte tieto Vianoce zdravšie: Aha, ako to hravo zvládnete!

Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Varte a pečte tieto Vianoce zdravšie
BRATISLAVA - Vianočná atmosféra sa začína už pri prvých vôňach, ktoré sa šíria domácnosťou. Škorica, med či vanilka dokážu naplniť domov teplom a očakávaním sviatočných chvíľ. Kuchyňa sa stáva srdcom Vianoc a príprava jedál rituálom, ktorý spája rodinu a priateľov.

Pečenie a varenie môže byť nielen zábava, ale môže mať aj pozitívny dopad na zdravie. Stačí vedieť, ktoré ingrediencie použiť. Kvalitná múka, prírodné sladidlá, koreniny alebo oleje dodajú tradičným receptom úplne inú chuť. Vianočné dobroty tak môžu byť chutné a zároveň výživné.

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Medzi obľúbené ingrediencie patria práve tie z radu dmBio. Bio múka na linecké, kokosový cukor, škorica, med, vanilkový cukor, rôzne oleje – všetky produkty sú navrhnuté tak, aby boli aj udržateľné. Navyše, vybrané produkty si môžete pohodlne objednať až domov, takže pečenie sa stane jednoduchšie a príjemnejšie.

Vyhrajte vianočný balíček plný dobrôt

Ak chcete ochutnať Vianoce v novom šate a myslieť pri tom na zdravie aj prírodu, potom je rad bio potravín dmBio presne pre vás. Teraz môžete vyhrať vianočný balíček, ktorý obsahuje až 20 produktov v hodnote 100 eur. Súťaž trvá počas pondelka 1. decembra 2025. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a odoslať formulár.

Celá séria produktov dmBio je navrhnutá tak, aby podporila zdravý životný štýl bez kompromisov v chuti. Produkty sú vyrobené z kvalitných surovín, šetrné k životnému prostrediu a dostupné pre každodenné použitie. Kúpite ich v predajniach dm, na webe mojadm.sk alebo v aplikácii Moja dm-App s možnosťou doručenia až domov.

Či už pečiete alebo varíte, dmBio ponúka kompletné riešenie pre zdravšie, chutnejšie a pohodlnejšie (nielen) sviatočné jedlá. S týmto radom sa Vianoce v kuchyni stanú ešte krajšími – a to nielen vďaka chuti, ale aj pocitu, že pripravujete jedlo, ktoré je dobré pre vás aj pre vašich blízkych.

Objavte rad bio potravín dmBio

Výherný vianočný balíček od dm drogerie markt  (Zdroj: Topky.sk)

Vo výhernom balíčku od dm sa nachádza:

  • dmBio Perníková chalúpka
  • dmBio Olej na vyprážanie, 750 ml
  • dmBio Pistácie - pražené, solené, 200 g
  • dmBio Olej z vlašských orechov, 250 ml
  • dmBio Mandľový krém s tonkou, 250 g
  • dmBio Medovicový med, 500 g
  • dmBio Vanilkový struk, 2 ks
  • dmBio Mandľový krém s kokosovým sirupom, 250 g
  • dmBio Norimberské perníčky, 200 g
  • dmBio Sušené figy, 350 g
  • dmBio Hrozienka, 500 g
  • dmBio Adventný čajový kalendár 2025, 1 ks
  • dmBio Čokoládovo-karamelové mandle, 130 g
  • dmBio Agávový sirup Pumpkin Spice, 250 ml
  • dmBio Sušené marhule vykôstkované, 200 g
  • dmBio Agávový sirup s vanilkou, 250 ml
  • dmBio Perníčky s malinovým džemom v horkej čokoláde, 125 g
  • dmBio Pistáciový krém, 200 g
  • dmBio Kvetový med, 500 g
  • dmBio Norimberské Eliškine mini medovníčky, 150 g

Advertoriál pripravený v spolupráci s dm.

