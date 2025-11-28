Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!

BRATISLAVA - Potvrdené! Bratislavský Metropolis sa stal podľa prestížneho ocenenia najlepším prémiovým projektom na celom Slovensku. Porota ocenila kvalitu luxusných technológií a materiálov tejto novostavby. O tom, že ide dnes o najvyššiu dostupnú úroveň bývania sme sa presvedčili na vlastné oči aj my.
Nezastavila ho ani pandémia a zdražovanie stavebných materiálov. Developer ostal verný svojej myšlienke postaviť najkvalitnejší projekt v okolí – a podarilo sa. Dôkazom je prestížne ocenenie, ktoré už viac ako 20 rokov udeľuje medzinárodný časopis Construction and Investment Journal.
Zástupcovia medzinárodných aj slovenských spoločností v porote, rovnako ako verejnosť ocenila Metropolis v CIJ Awards Slovakia 2025 ako Najlepší prémiový rezidenčný projekt roka na Slovensku.
„Toto ocenenie je pre nás potvrdením našej vízie, ktorú sme naplnili - postavili sme v bratislavskom downtowne najvyšší štandard, aký je na Slovensku dnes dostupný. Sme veľmi radi, že majitelia bytov sú nadšení a užívajú si pohodlie nového bývania a luxus, ktorý spočíva v špičkových technológiách a použitých materiáloch,“ hovorí Sebastien Dejanovski z MINT Investments.
Použité top technológie od známych výrobcov zvyšujú pohodlie bývania majiteľov, prospievajú ich zdraviu a zároveň znižujú náklady na energie.
Nešetrilo sa však ani na materiáloch – či už ide o talianske prémiové obklady, celodrevené podlahy alebo bezfalcové interiérové dvere s nadštandardnou výškou a magnetickým zámkom. V kombinácii so stavebným vyhotovením japonskej spoločnosti TAKENAKA ide na slovenské pomery o veľmi ojedinelý projekt .
Čerstvý vzduch a vykurovanie stropmi
Čerstvý vzduch v absolútnom centre mesta? Veru áno, a to vďaka autonómnej top rekuperácii v každom byte. O výmenu vzduchu sa postará bez toho, aby ste museli otvárať okná. Prémiové antialergické filtre zachytia 94 % nečistôt.
„Každý byt má pritom svoju vlastnú rekuperáciu, nie centrálnu, ako to bežne býva. Pre projekt sme vybrali nemeckú značku Wolf. Noví majitelia sa sami presvedčili o jej vysokej schopnosti filtrovať nečistoty a alergény, čo veľmi oceňujú alergici,“ približuje Sebastien Dejanovski z MINT Investments.
Špecialitou je takisto sálavé vykurovanie a chladenie stropmi, ktoré nevytvára žiadny prievan a nevíri nečistoty. Majitelia tak môžu využiť každý štvorcový centimeter na podlahe. Kúrenie aj chladenie sa, samozrejme, dajú ovládať aj pomocou aplikácie v mobile, pokojne z práce či dovolenkového rezortu.
K príjemnej teplote a šetreniu nákladov prispievajú aj vonkajšie žalúzie, ktoré nemá žiadna iná novostavba v tejto oblasti. Takáto kombinácia riešení je v Bratislave ojedinelá – najmä v takomto rozsahu.
Podlahy aj kúpeľne v top kvalite
Nadštandardné sú tiež materiály použité na podlahy či steny. Veľkoformátové talianske gresové obklady, trojvrstvové celodrevené podlahy, prémiové dvere a sanita sú súčasťou štandardu.
„Len málo developerov by sa dnes pustilo do projektu v tejto kvalite. Museli by totiž zaplatiť podstatne viac a takéto byty by po dostavbe boli ešte výrazne drahšie, ako je dnes Metropolis,“ predpokladá Sebastien Dejanovski.
Poloha šetrí čas a ešte zvyšuje hodnotu bývania
Developer pritom myslel aj na kvalitu spoločných priestorov. Príjemný pocit z celej stavby možno cítiť hneď pri príchode do vstupnej haly s recepciou zdobenou umeleckými dielami na mieru.
Okrem samotnej stavby a jej okolia je veľkým plusom poloha Metropolisu. Obyvatelia to majú blízko do obchodov, divadiel, ale aj na nábrežie Dunaja. Zároveň už nemusia riešiť stratu času spojenú s cestovaním do centra Bratislavy. Vzhľadom na túto lokalitu a najmä najvyššiu kvalitu a štandard stavby v okolí je zjavné, že hodnota týchto bytov bude v budúcnosti rásť.
Miesto, ktoré treba jednoznačne zažiť
Kvalitu ohodnotenú aj prestížnym ocenením treba vidieť a posúdiť na vlastné oči. Hoci veľká väčšina bytov je už predaná, niektoré z tých najlepších si developer ponechal na koniec. K dispozícii sú všetky veľkosti od jednoizbových až po päťizbové.
Vďaka polohe na vyšších poschodiach ponúkajú očarujúce výhľady na Bratislavu či na Malé Karpaty. Presvedčiť sa môžete sami, stačí si dohodnúť obhliadku projektu či vzorových bytov.
