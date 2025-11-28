Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!

Metropolis je najlepší prémiový rezidenčný projekt roka na Slovensku Advertoriál
Metropolis je najlepší prémiový rezidenčný projekt roka na Slovensku (Zdroj: Herrys)
© Zoznam/ © Zoznam/
Topky.sk

BRATISLAVA - Potvrdené! Bratislavský Metropolis sa stal podľa prestížneho ocenenia najlepším prémiovým projektom na celom Slovensku. Porota ocenila kvalitu luxusných technológií a materiálov tejto novostavby. O tom, že ide dnes o najvyššiu dostupnú úroveň bývania sme sa presvedčili na vlastné oči aj my.

Nezastavila ho ani pandémia a zdražovanie stavebných materiálov. Developer ostal verný svojej myšlienke postaviť najkvalitnejší projekt v okolí – a podarilo sa. Dôkazom je prestížne ocenenie, ktoré už viac ako 20 rokov udeľuje medzinárodný časopis Construction and Investment Journal.

Zástupcovia medzinárodných aj slovenských spoločností v porote, rovnako ako verejnosť ocenila Metropolis v CIJ Awards Slovakia 2025 ako Najlepší prémiový rezidenčný projekt roka na Slovensku.

Na CIJ Awards 2025 získal Metropolis ocenenie Najlepší prémiový rezidenčný projekt - cenu prevzala Katarína Lindbergh, partnerka spoločnosti MINT Investments
Zobraziť galériu (5)
Na CIJ Awards 2025 získal Metropolis ocenenie Najlepší prémiový rezidenčný projekt - cenu prevzala Katarína Lindbergh, partnerka spoločnosti MINT Investments  (Zdroj: CIJ Awards)

„Toto ocenenie je pre nás potvrdením našej vízie, ktorú sme naplnili - postavili sme v bratislavskom downtowne najvyšší štandard, aký je na Slovensku dnes dostupný. Sme veľmi radi, že majitelia bytov sú nadšení a užívajú si pohodlie nového bývania a luxus, ktorý spočíva v špičkových technológiách a použitých materiáloch,“ hovorí Sebastien Dejanovski z MINT Investments.

Použité top technológie od známych výrobcov zvyšujú pohodlie bývania majiteľov, prospievajú ich zdraviu a zároveň znižujú náklady na energie.

Nešetrilo sa však ani na materiáloch – či už ide o talianske prémiové obklady, celodrevené podlahy alebo bezfalcové interiérové dvere s nadštandardnou výškou a magnetickým zámkom. V kombinácii so stavebným vyhotovením japonskej spoločnosti TAKENAKA ide na slovenské pomery o veľmi ojedinelý projekt .

Čerstvý vzduch a vykurovanie stropmi

Čerstvý vzduch v absolútnom centre mesta? Veru áno, a to vďaka autonómnej top rekuperácii v každom byte. O výmenu vzduchu sa postará bez toho, aby ste museli otvárať okná. Prémiové antialergické filtre zachytia 94 % nečistôt.

„Každý byt má pritom svoju vlastnú rekuperáciu, nie centrálnu, ako to bežne býva. Pre projekt sme vybrali nemeckú značku Wolf. Noví majitelia sa sami presvedčili o jej vysokej schopnosti filtrovať nečistoty a alergény, čo veľmi oceňujú alergici,“ približuje Sebastien Dejanovski z MINT Investments.

Pohodlné bývanie s luchusnými technológiami a materiálmi - to je Metropolis
Zobraziť galériu (5)
Pohodlné bývanie s luchusnými technológiami a materiálmi - to je Metropolis  (Zdroj: Herrys)

POZRITE SI CELÚ FOTO GALÉRIU

Špecialitou je takisto sálavé vykurovanie a chladenie stropmi, ktoré nevytvára žiadny prievan a nevíri nečistoty. Majitelia tak môžu využiť každý štvorcový centimeter na podlahe. Kúrenie aj chladenie sa, samozrejme, dajú ovládať aj pomocou aplikácie v mobile, pokojne z práce či dovolenkového rezortu.

K príjemnej teplote a šetreniu nákladov prispievajú aj vonkajšie žalúzie, ktoré nemá žiadna iná novostavba v tejto oblasti. Takáto kombinácia riešení je v Bratislave ojedinelá – najmä v takomto rozsahu.

Podlahy aj kúpeľne v top kvalite

Nadštandardné sú tiež materiály použité na podlahy či steny. Veľkoformátové talianske gresové obklady, trojvrstvové celodrevené podlahy, prémiové dvere a sanita sú súčasťou štandardu.

„Len málo developerov by sa dnes pustilo do projektu v tejto kvalite. Museli by totiž zaplatiť podstatne viac a takéto byty by po dostavbe boli ešte výrazne drahšie, ako je dnes Metropolis,“ predpokladá Sebastien Dejanovski.

Kúpeľne sú obložené veľkoformátovými talianskymi gresovými obkladmi
Zobraziť galériu (5)
Kúpeľne sú obložené veľkoformátovými talianskymi gresovými obkladmi  (Zdroj: Herrys)

Poloha šetrí čas a ešte zvyšuje hodnotu bývania

Developer pritom myslel aj na kvalitu spoločných priestorov. Príjemný pocit z celej stavby možno cítiť hneď pri príchode do vstupnej haly s recepciou zdobenou umeleckými dielami na mieru.

Okrem samotnej stavby a jej okolia je veľkým plusom poloha Metropolisu. Obyvatelia to majú blízko do obchodov, divadiel, ale aj na nábrežie Dunaja. Zároveň už nemusia riešiť stratu času spojenú s cestovaním do centra Bratislavy. Vzhľadom na túto lokalitu a najmä najvyššiu kvalitu a štandard stavby v okolí je zjavné, že hodnota týchto bytov bude v budúcnosti rásť.

Miesto, ktoré treba jednoznačne zažiť

Kvalitu ohodnotenú aj prestížnym ocenením treba vidieť a posúdiť na vlastné oči. Hoci veľká väčšina bytov je už predaná, niektoré z tých najlepších si developer ponechal na koniec. K dispozícii sú všetky veľkosti od jednoizbových až po päťizbové.

Vďaka polohe na vyšších poschodiach ponúkajú očarujúce výhľady na Bratislavu či na Malé Karpaty. Presvedčiť sa môžete sami, stačí si dohodnúť obhliadku projektu či vzorových bytov.

VIAC O METROPOLISE

Metropolis je najlepší prémiový rezidenčný projekt roka na Slovensku
Zobraziť galériu (5)
Metropolis je najlepší prémiový rezidenčný projekt roka na Slovensku  (Zdroj: Herrys)
Galéria: Metropolis - miesto, ktoré treba jednoznačne zažiť

Advertoriál pripravený v spolupráci s Herrys.  

Viac o téme: MetropolisBratislavaHerrys
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podľa Winklera sa Bratislava rýchlo zadlžuje a zanevrela na bezpečnosť občanov
Podľa Winklera sa Bratislava rýchlo zadlžuje a zanevrela na bezpečnosť občanov
Správy
Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Futbal
Tréner Slovana Vladimír Weiss: Za vôľu a disciplínu sme si zaslúžili vyhrať
Tréner Slovana Vladimír Weiss: Za vôľu a disciplínu sme si zaslúžili vyhrať
Futbal

Domáce správy

Vláda bude mimoriadne rokovať:
Vláda bude mimoriadne rokovať: Pôjde o príspevok na pomoc pri odkázanosti na inú osobu
Domáce
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Lyžiarska sezóna klope na
Lyžiarska sezóna klope na dvere! TABUĽKA: Koľko zaplatíte za jednodňový skipas vo vybraných strediskách?
Domáce
VEĽKÉ PÁTRANIE Bojím sa, že dcéru Lauru (16) UNIESLI, vraví mama: Šok, čo našla doma a záhadná správa FOTO
VEĽKÉ PÁTRANIE Bojím sa, že dcéru Lauru (16) UNIESLI, vraví mama: Šok, čo našla doma a záhadná správa FOTO
Regióny

Zahraničné

Izraelský krajne pravicový minister
Izraelský minister Ben Gvir podporil útok na dvoch Palestínčanov v Predjordánsku
Zahraničné
mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová
Generálny prokurátor v Mexiku odstúpil z funkcie: Sheinbaumová mu ponúkla miesto
Zahraničné
USA pritvrdila: Proti venezuelskému
USA pritvrdila: Proti venezuelskému obchodu s drogami začnú bojovať aj na súši
Zahraničné
20-ročná postrelená príslušníčka Národnej
20-ročná postrelená príslušníčka Národnej gardy zraneniam podľahla, oznámil Trump
Zahraničné

Prominenti

Prečo Soňa Skoncová stále
Prečo Soňa Skoncová stále nie je vydatá? Do svadby ju tlačia už aj... Je najvyšší čas!
Domáci prominenti
Viktor Vincze
Vincze v úprimnej spovedi: Markizácka KAUZA mala DOPAD aj na Maxíka! Čo videl doma, si zapamätá navždy
Domáci prominenti
Anna Nicole Smith
Neslávne známa playmate: Svadba s miliardárom nad hrobom, smrť syna, drogy a smutný KONIEC
Osobnosti
Nečakané novinky v STVR:
Nečakané novinky v STVR: Stopka ďalšej relácii a... TOTO je nový šéf rozhlasu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tekutá myrha z ikony
NESKUTOČNÉ, čo sa deje s touto ikonou: Z obrazu Ježiša prúdi myrha! Tisíce ľudí sa hrnú pozrieť ZÁZRAK
Zaujímavosti
Chcete syna? História vám
Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár
Zaujímavosti
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti
Adolf Hitler Uunona
NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce

Ekonomika

Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Výber receptov

Šport

To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
Konferenčná liga
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
Konferenčná liga
Úprimné priznanie trénera Weissa: Všetko nebolo v poriadku! Víťazstvo venujem fanúšikom
Úprimné priznanie trénera Weissa: Všetko nebolo v poriadku! Víťazstvo venujem fanúšikom
Konferenčná liga

Auto-moto

Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky

Kariéra a motivácia

Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast

Technológie

„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Autá
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Návody

Bývanie

Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo jesť, keď chcem schudnúť: Kompletný zoznam potravín na chudnutie
Chudnutie a diéty
Čo jesť, keď chcem schudnúť: Kompletný zoznam potravín na chudnutie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Lyžiarska sezóna klope na
Domáce
Lyžiarska sezóna klope na dvere! TABUĽKA: Koľko zaplatíte za jednodňový skipas vo vybraných strediskách?
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina má
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina má kryty len pre polovicu svojej populácie: Rutte ocenil Trumpove snahy o ukončenie bojov
Vallov vyzývateľ Winkler: Bratislava
Domáce
Vallov vyzývateľ Winkler: Bratislava sa alarmujúco zadlžuje, čudné praktiky pri tržnici a žalostne málo policajtov
Ruský prezident Vladimir Putin.
Zahraničné
Putin je bezmocný: Experti varujú pred kolapsom do jedného roka! Ekonomika sa nezadržateľne rúca

Ďalšie zo Zoznamu