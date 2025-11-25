Meteorológovia varujú pred silným snežením: Situácia sa môže výrazne zhoršiť v najbližších hodinách

BRATISLAVA - V hlavnom meste SR môže do stredajšieho predpoludnia napadnúť päť centimetrov (cm) snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre Bratislavu výstrahu 1. stupňa, platí do stredajšej 10.00 h.
Od polnoci bude aktuálna aj výstraha pred snežením na severe. V celom Žilinskom kraji, ale i okresoch Považská Bystrica a Púchov v Trenčianskom kraji a Poprad v Prešovskom kraji môže do stredajšieho popoludnia spadnúť desať až 20 cm snehu.
V Banskobystrickom kraji, i časti Košického a Nitrianskeho kraja platí do utorkového popoludnia výstraha pred intenzívnymi zrážkami, na rovnakom území platí aj výstraha pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Pre okresy Prievidza, Zlaté Moravce a Košice-okolie vyhlásil SHMÚ zvýšenú výstrahu 2. stupňa.