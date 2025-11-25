Koalícii zavaril aj Ferenčák: Dáva jej ULTIMÁTUM a chce splnenie tejto podmienky, inak strátia väčšinu!

BRATISLAVA - Má toho už dosť a koalícii položil poslednú podmienku, inak vraj príde o väčšinu a bude mať "len" 78 hlasov. Ide o poslanca a ešte stále šéfa európskeho výboru Jána Ferenčáka z Hlas-SD, kde ešte tiež prekvapivo pôsobí. Ten má so zvyškom koalície momentálne napäté vzťahy a ešte pred začiatkom utorkovej schôdze im pohrozil, že sa odmietne podieľať na hlasovaní!
VIDEO Tlačová konferencia Jána Ferenčáka:
Vec sa má totiž tak, že Ferenčák sa má po "násilnej" iniciatíve Hlasu porúčať z postup šéfa výboru, ktorý si Ferenčák evidentne váži a je naň hrdý. Sám však krúti hlavou nad tým, ako chce Hlas túto výmenu docieliť, a preto sa postavil pred novinárov a začal konať. A to len pár sekúnd pred schôdzou.
Ak to nezaradíte hneď - nebudem hlasovať
Ferenčák od zvyšku koalície chce, aby bod jeho odvolania dali na rokovanie prednostne. Nateraz nie je jasné, čo touto stratégiou sleduje, no má zásadnú podmienku - aby tento bod podporili, inak sa vraj do doby výmeny na čele výboru nemieni zúčastňovať hlasovania.
Ferenčák tak chce robiť, kým nebude jasné, ako sa koalícia zachová pri jeho odvolávaní z postu predsedu európskeho výboru. Za šokujúce sám považuje to, že sa o pláne jeho výmeny zo strany Hlasu dozvedel až z médií. Je to vraj pomsta za nehlasovanie pri konsolidácii.
To nie je o skúsenostiach, ale o odmene
Ferenčák chce hlasovanie ihneď, a to na začiatku schôdze cez procedurálny návrh. Chce tým obísť to, aby sa o veci hlasovalo až 2. decembra. "Nikto mi z vrcholných členov strany Hlas ani nezavolal," vyjadril svoju nespokojnosť Ferenčák, pričom spôsob, akým sa o výmene dozvedel považuje až za násilný. "Toto nie je o tom, že niekto získa funkciu za svoje zásluhy. To je o tom, či niekto získa funkciu za odmenu," povedal na margo nástupu Kmeca na čelo výboru Ferenčák. Ten tiež nepodporí zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO).