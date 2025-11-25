Šaško predloží novelu liekového zákona do pripomienkového konania

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predloží novelu liekového zákona do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) v pondelok (1. 12.). Proces pripomienkovania bude podľa jeho slov maximálne transparentný. Šéf rezortu zdravotníctva to uviedol v utorok počas diskusie na konferencii Jesenná Itapa v Bratislave, ktorej témou bolo duševné zdravie detí a mládeže. Šaško v tejto súvislosti zdôraznil, že je dôležité prizývať za rokovací stôl mladých.
„V pondelok sa odštartuje riadne medzirezortné pripomienkové konanie a to, čo je možno aj, žiaľ, v dnešnej dobe troška neštandardné je, že ten proces pripomienkovania bude absolútne a maximálne transparentný, tzn. MPK sa začne v pondelok, dobehne ešte pred Vianocami a potom máme desať týždňov, aby sme si pripomienku po pripomienke adresovali za mojej účasti,“ uviedol pre novinárov po diskusii Šaško.
Desaťtýždňové rozporové konanie
Desaťtýždňové rozporové konanie označil za bezprecedentnú vec. Podľa jeho slov je dlhšia časová doba na vyhodnotenie pripomienok znakom, že ide o otvorený proces. „Aby nikto nemohol povedať, že niečo sa robí narýchlo, alebo sa na niečo tlačí, alebo sa presadzuje kadečo za zavretými dverami,“ podotkol. Dohodu chce potom nájsť na jar budúceho roka, aby bola novela v apríli pripravená na predloženie parlamentu.
Ku kritike pacientskych organizácií sa vyjadril, že má eminentný záujem, aby predovšetkým tieto organizácie boli partnerom pri nastavení finálneho textu. „V žiadnom prípade nejde o finálnu legislatívu, ideme do MPK, každý nech dá pripomienky a budeme sa s nimi vysporadúvať,“ zopakoval.
Téma duševného zdravia
K téme duševného zdravia zdôraznil, že táto oblasť musí zostať nadrezortná a apolitická. Pripomenul, že na jeho podnet vznikla medzirezortná pracovná skupina piatich ministrov, ktorá už dvakrát rokovala. Do marca chce rezort pripraviť akčný plán, ktorý bude súčasťou vyjednávania o rozpočte na rok 2027. „Konkrétne 9. decembra bude zasadať Rada vlády pre duševné zdravie, kde budú predstavené konkrétne kroky,“ ozrejmil.
Zdôraznil tiež potrebu posilňovania personálnych a priestorových kapacít v psychiatrii a pedopsychiatrii. Podporil aj diskusiu o závislostiach vrátane možného obmedzenia prístupu detí na sociálne siete. „To sú všetko absolútne legitímne témy, ktorým sa aj naši partneri, napríklad v západoeurópskych krajinách venujú a myslím si, že Slovensko je dostatočne vyspelá spoločnosť, aby sme o tomto vedeli viesť otvorený dialóg,“ povedal.