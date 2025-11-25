Výborné správy: Stravné ide opäť hore! TOTO sú nové ceny platné už o pár dní

BRATISLAVA – Ak patríte k poberateľom stravného, tak máme pre vás dobré správy. Ministerstvo práce informovalo o ich zvyšovaní.
Naposledy bola výška stravného upravená od 1. apríla 2025. Odvtedy išli však ceny za nápoje jedlá v reštauráciách hore. „Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bola za mesiac september 2025 splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm stravného. Percentuálna zmena kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za mesiac september 2025 (index = 349,6 %) v porovnaní s kumulatívnym indexom cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za kalendárny mesiac, na základe ktorého sa sumy stravného naposledy zvýšili (index za január 2025 = 332,1%) je 5,3 %, čo predstavuje zvýšenie o 5,3 %,“ vysvetlil rezort práce.
V praxi to znamená, že sumy stravného sa zvýšia nasledovne:
- 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty z 8,80 eura na 9,30 eura,
- nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,10 eura na 13,80 eura,
- nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 19,50 eura na 20,60 eura
Zvýšené sumy stravného budú uplatňovať od 1. decembra 2025.