Tvrdý trest pre bývalého kňaza: Súd bol nekompromisný! Za zneužívanie maloletého dievčaťa dostal 10 rokov

ŽILINA - Žilinský súd vyniesol nekompromisný rozsudok nad bývalým kňazom, ktorý sa priznal k sexuálnemu zneužívaniu voči vtedy 12-ročnému dievčaťu. Odsúdený pôvodne žiadal podmienku, od súdu však odišiel s trestom, ktorý podľa obhajcov aj prokuratúry nemá v podobných prípadoch obdobu.
Na prípad upozornila televízia Markíza. Poškodené dievča prežívalo následky skutku roky. Podľa reportáže sa u nej v 16 rokoch objavili vážne psychické problémy. Bývalý kňaz svoju vinu nepopieral, no napriek tomu žiadal o miernejší (podmienečný) trest, argumentujúc usporiadaným životom a ľútosťou. „Zaľúbil som sa, a už potom človek zlyhá, proste sa vo mne prebudil chlap,“ tvrdí odsúdený.
„Boli sme v podstate na jednej škole, resp. ja som tam bola v tej dobe šiestačka a s tým, že to bola cirkevná škola, tak on tam bol hlavným. K prvému orálnemu sexu došlo tak, že sme sa stretli u neho na fare,“ spomína poškodená.
Súd bol nekompromisný
Hoci obhajoba dúfala v miernejší trest, súd dal jasný signál, že sexuálne zneužívanie maloletých sa nemôže. „Odsudzuje sa na trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov,“ znelo v pojednávacej miestnosti.
Odsúdený trest prijal. Obhajca zároveň uviedol, že odvolanie pravdepodobne podávať nebudú. „Som ochotný prijať trest, ktorý mi bol vymeraný. Úprimne to ľutujem a chcem sa naozaj ospravedlniť aj poškodenej, nikdy som jej nechcel ublížiť.“
Podľa obhajcu poškodenej ide o rozsudok, ktorý môže mať zásadný vplyv na ďalšie podobné prípady. „Rozhodne si myslím, že toto rozhodnutie je odstrašujúce pre ďalších možných páchateľov takýchto skutkov, čiže ho veľmi vítam a verím, že to pomohlo aj poškodenej, aj verejnosti,“ uviedol obhajca Marcel Boris.
Poškodená priznala, že rozsudok pre ňu znamená uzavretie dlhodobej nočnej mory. „Nechápem, nečakala som to absolútne vôbec. Fakt sa oplatí bojovať a je veľa ľudí, ktorí vás pri tom podržia. Ten pocit je neopísateľný, keď sa to konečne uzavrie,“ povedala so slzami.