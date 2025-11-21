Tragédia na východe Slovenska! Ozbrojené sily v SMÚTKU: Zomrel vzorný vojak

MICHALOVCE - Východ Slovenska zasiahla v piatok popoludní mimoriadne smutná správa. Ozbrojené sily SR informovali o tragickej udalosti, pri ktorej zahynul ich dlhoročný príslušník, desiatnik Michal Mitra. Armáda potvrdila, že išlo o rešpektovaného profesionálneho vojaka, manžela a otca.
Podľa zverejneného vyhlásenia došlo k tragédii v piatok popoludní na východe krajiny. Nešťastie si vyžiadalo život desiatnika Michala Mitru, dlhoročného profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR. „Ozbrojené sily Slovenskej republiky vyjadrujú hlbokú účasť na smútku rodine, blízkym, priateľom a kolegom desiatnika Michala Mitra, ktorý nás opustil za tragických okolností,“ uviedli Ozbrojené sily SR.
Michal Mitra slúžil v armáde od roku 2006. Celú svoju profesionálnu kariéru strávil v 22. mechanizovanom prápore v Michalovciach. „Slúžil aj v dvoch zahraničných operáciách, bol vzorným vojakom a milujúcim manželom a otcom.“
„Úprimne vyjadrujeme účasť na smútku rodine, priateľom a všetkým kolegom. Prosíme o rešpektovanie smútku a súkromia rodiny zosnulého,“ dodali OS SR. Bližšie okolnosti tragickej udalosti nie sú známe.