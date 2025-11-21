Klientky išli zo salónu krásy v Mělníku poriadne ZASKOČENÉ: Po zákroku pier im odporučili ORÁL

MĚLNÍK - Mělník zažíva vďaka malému salónu krásy nečakaný virálny rozruch. MJ Permanent štúdio sa v posledných dňoch stal hitom sociálnych sietí po tom, čo svojim klientkám po aplikácii permanentného make-upu pier odovzdal inštrukcie s poriadne kurióznym preklepom.
Odporúčania, ktoré mali upozorniť na to, čomu sa po zákroku radšej vyhnúť, obsahovali vetu: "Vykonávajte orálny sex." V skutočnosti išlo o pravý opak – klientky mali byť pred podobnou aktivitou, naopak, varované, aby sa predišlo riziku infekcie.
Pobavená majiteľka
Napriek tomu sa pravdepodobná majiteľka salónu v pozícii administrátorky na sociálnej sieti dobre bavila a sama neverila tomu, aký má jej príspevok dosah.
Tá sa však k situácii okamžite postavila čelom. "Rada by som sa týmto ospravedlnila všetkým klientkám, ktorým domov dávam odporúčania na domácu starostlivosť po PMU pier. A ďakujem veľmi pobavenej klientke za upozornenie na preklep," napísala na sociálnych sieťach.
Kedy máte voľno? Žartovala verejnosť
Kuriózna chyba vyvolala na internete obrovský ohlas – príspevok nazbieral viac ako 500-tisíc zhliadnutí a stovky žartovných komentárov. "Kedy máte voľno? Manželka sa pýta," vtipkoval jeden z používateľov. "Žena mi najprv neverila, musela si nájsť váš profil, aby zistila, že si nevymýšľam," pridal sa ďalší pobavený komentujúci.
Salón tak nečakane získal publicitu, ktorú by si zrejme žiadnym marketingom len tak nevyčaroval.