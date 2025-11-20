V roku 2026 nemôžeme pokračovať takou konsolidáciou ako posledné roky, uviedol premiér

KRIVÁŇ - V roku 2026 už nemôžeme pokračovať takou konsolidáciou ako v rokoch 2024 a 2025. Na otvorení rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna to vo štvrtok vo svojom príhovore uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Skonštatoval, že je potrebné naštartovať hospodársky rast, ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) preto vyzval „vytiahnuť zo šuflíka“ pripravené infraštruktúrne projekty.
Predseda vlády v príhovore pripomenul, že úsek medzi Kriváňom a Mýtnou bol financovaný zo štátneho rozpočtu. Skonštatoval tiež, že v súčasnosti namiesto investícií do ďalších diaľnic a rýchlostných ciest musí vláda konsolidovať. „My doslova vyhadzujeme teraz peniaze do luftu, lebo musíme držať nejaké čísla kvôli tomu, že v roku 2023 sme dostali najhoršie verejné financie v celej Európskej únii,“ povedal Fico.
archívne video
Už nie je priestor na zvyšovanie daní
V budúcom roku však už podľa premiéra konsolidácia nemôže pokračovať takým spôsobom, ako v ostatných dvoch rokoch. „Už nie je priestor na zvyšovanie daní, už nie je priestor na škrtanie štandardov sociálneho štátu, my musíme ísť cez hospodársky rast,“ povedal Fico. Ministra dopravy preto vyzval, aby povyťahoval pripravené infraštruktúrne projekty, ktoré nie sú zafinancované, a vláda urobí všetko pre to, aby na tie menšie našla finančné prostriedky.
V súvislosti s otvorením úseku R2 medzi Kriváňom a Mýtnou premiér ocenil proces prípravy projektu i samotnú výstavbu diela. „Každý úsek diaľnice alebo rýchlostnej komunikácie je doslova požehnaním pre región. Aj tento úsek rýchlostnej komunikácie významne pomôže tomuto regiónu, pretože sme sa prakticky priblížili až k Lučencu,“ uviedol Fico. Rýchlostnú cestu R2 Kriváň - Mýtna, ktorej súčasťou je i najdlhší most na Slovensku, slávnostne otvorili vo štvrtok pred poludním. Motoristi budú môcť úsek využívať od neskoršieho popoludnia.