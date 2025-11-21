Fantastický úspech: V znalosti angličtiny patríme medzi najlepšie krajiny na svete

Slováci dosahujú najvyššiu možnú úroveň angličtiny a v znalosti tohto jazyka sa zaradili do TOP 10 krajín sveta. Najplynulejšie vedia po anglicky obyvatelia Košíc, pričom predbehli aj minuloročného víťaza, Bratislavu. Zistil to prieskum EF English Proficiency Index 2025, ktorý každoročne realizuje vzdelávacia organizácia EF Education First. Na prieskume sa zúčastnilo 2,2 milióna ľudí zo 123 štátov, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom.
