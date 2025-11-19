Šokujúce ráno v bratislavskej MHD: Električku zaplnili doráňané rýchlokurčatá!

BRATISLAVA - Cestujúci v centre Bratislavy zažili minulý týždeň scény, na ktoré len tak nezabudnú. Električkou sa prehnal „kŕdeľ“ doráňaných rýchlokurčiat – postáv so zraneniami, popáleninami a odretou kožou. Šlo o netradičný protest aktivistov, ktorí chceli poukázať na utrpenie miliónov kurčiat v priemyselných veľkochovoch a prinútiť potravinárske reťazce konať.
Minulý týždeň sa na hlavnej stanici odohrala scéna, ktorá vyrazila dych aj ostrieľaným cestujúcim. Do električky nastúpila skupina ôsmich aktivistov prezlečených za doráňané rýchlokurčatá. Ich kostýmy pripomínali reálne zranenia, ktorým sú kurčatá v intenzívnych veľkochovoch bežne vystavené – od popálenín až po otvorené rany.
Akcia bola súčasťou kampane STOP rýchlokurčatám, za ktorou stojí organizácia Humánny pokrok. Cieľom bolo ukázať ľuďom „odvrátenú stranu“ lacného mäsa a pritlačiť na obchodné reťazce, aby prijali záväzky zlepšujúce podmienky chovu.
"Ľudia sa bežne nestretávajú s odvrátenou stranou produktov, ako je napríklad mäso z rýchlokurčiat, ktoré si zvyknú kupovať. Cestujúcich sme na pár minút chceli preniesť do priemyselnej haly – tlačenica, neznesiteľný vzduch, doráňané rýchlokurčatá všade, kam sa otočíte. To všetko je pripomienka toho, akú daň si vyberá intenzívny chov na rýchlokurčatách. Verejnosť má právo poznať pravdu o tom, ako sa priemysel, ktorému platí, správa k zvieratám,“ povedal Martin Smrek, riaditeľ Humánneho pokroku.
Humánny pokrok vyzýva reťazce, aby prijali tzv. Európsky kurací záväzok (ECC – European Chicken Commitment). Ten stanovuje základné požiadavky na zlepšenie života kurčiat v chove – od väčšieho priestoru a prirodzeného svetla až po koniec extrémne rýchlorastúcich plemien, ktoré často trpia bolestivými zdravotnými problémami.
Organizácia pripomína, že ECC je dokonca miernejší ako odporúčania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Napriek tomu ho slovenské reťazce doteraz neprijali. „Kým sa slovenské reťazce v pohodlí rozhodujú o prijatí záväzku, milióny rýchlokurčiat čelia extrémnemu utrpeniu. Reťazce sa radi chvália zodpovednosťou. Teraz majú šancu ju naozaj ukázať,“ doplnil Smrek. Akcia v električke bola podľa organizátorov len jednou z viacerých aktivít, ktorými chcú dostať tému späť do verejnej debaty.