Najväčšia potravinová zbierka roka sa vracia: SKCH vyzýva Slovákov, aby pomohli rodinám a seniorom prežiť dôstojné Vianoce

BRATISLAVA – Predvianočný čas je náročný najmä pre ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby. Slovenská katolícka charita spúšťa celoslovenskú potravinovú zbierku, ktorá má pomôcť matkám samoživiteľkám, seniorom aj rodinám v kríze. Darovať možno v predajniach Tesco aj online a organizátori veria, že Slováci opäť ukážu svoju solidaritu.
V dňoch 20. – 22. novembra 2025 sa uskutoční už 13. ročník celoslovenskej Zimnej potravinovej zbierky, spoločného projektu Slovenskej katolíckej charity (SKCH), obchodnej siete Tesco a partnerských charitatívnych organizácií. Online môžu darcovia pomáhať až do 31. 12. 2025 prostredníctvom Tesco online nákupov.
Predvianočný čas je pre mnohých obdobím radosti, no pre tisíce rodín a seniorov znamená finančný stres. Zbierka je príležitosťou, ako im spoločne pomôcť prežiť dôstojnejšie a pokojnejšie Vianoce. „Ľudia v núdzi veľmi často riešia, či si kúpia potraviny alebo lieky. Vďaka darcom im vieme pomôcť zvládnuť toto náročné obdobie,“ hovorí Filip Macák, generálny sekretár SKCH, a dodáva: „Zbierka je príležitosťou, ako im spoločne pomôcť prežiť Vianoce s menšími obavami a s väčšou istotou, že na to nie sú sami.“
SKCH poskytuje pomoc komplexne – dobrovoľníci a pracovníci charity doručujú potraviny osobne, spoznávajú situáciu klienta a podľa potreby poskytujú finančné, zdravotné poradenstvo či inú ľudskú podporu. „Aj malé gesto solidarity má veľký dopad, keď sa spojíme. Minulý rok sme vyzbierali vyše 32 ton potravín za bezmála 90 000 eur. Pomoc putuje ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska, prostredníctvom siete arcidiecéznych, diecéznych a farských charít,“ dodáva Macák.
Ako pomôcť?
V predajniach Tesco môžete darovať:
- Trvanlivé potraviny: ryža, cestoviny, múka, konzervy, olej, detská výživa
- Hygienické potreby: šampóny, pasty, gély, plienky, pracie prostriedky
- Kupón 2 €: nájdete pri vstupe alebo na pokladni, stačí ho naskenovať pri platení
- Online cez Tesco: do 31. 12. 2025 môžete pridať do košíka balíčky v hodnote 3, 5 alebo 7 €
Koše na darovanie prostredníctvom siete SKCH sú pri pokladniach v 78 predajniach Tesco po celom Slovensku.
Zoznam predajní: charita.sk/potravinova-zbierka-2025
SKCH rozdelí zozbierané produkty cez arcidiecézne a diecézne charity. Pomoc sa dostane k matkám samoživiteľkám, osamelým seniorom, rodinám v kríze a ľuďom bez domova. Potraviny si budú môcť klienti prísť prevziať aj osobne, v charitných centrách po celom Slovensku. Pomoc smeruje aj do nízkoprahových denných centier a zariadení pre ľudí bez domova. „Pomôžte nám spoločne prekonať veľký úspech minuloročnej zbierky, aby sa naša spoločná pomoc dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí,“ dodáva na záver generálny sekretár SKCH Filip Macák.