Nepríjemné prekvapenie pre vodičov: Dramatické zvyšovanie cien palív! Analytik nemá dobré správy, na TOTO sa pripravme!

BRATISLAVA - Aktuálny vývoj cien palív nepríjemne prekvapil azda každého. Kým donedávna sme benzín tankovali na úrovni niečo málo viac, ako 1,5 eura za liter a naftu okolo 1,45 eura za liter, situácia sa otočila a ceny začali prudko rásť. Cena benzínu pomaly atakuje hranicu 1,6 eura a nafta poskočila vysoko nad 1,5 eura. Podľa analytika sa však treba pripraviť na ďalšie veľké zdražovanie. Môžu za to blížiace sa sviatky?
Kým ešte začiatkom minulého týždňa sme tankovali 1,529 eura za liter benzínu a 1,484 eura za liter nafty, teraz sa situácia s cenami palív dramaticky zmenila. Ku koncu pracovného týždňa svietili na tabuliach čerpacích staníc ceny v priemere 1,549 eura za liter benzínu a 1,534 eura za liter nafty. Cez víkend sa ceny menili opäť, tentokrát však len v prípade benzínu, aktuálne zaň zaplatíme v priemere 1,569 eura. V priebehu pár dní tak ide o zdraženie o 4 centy v prípade benzínu a o 5 centov v prípade nafty.
Štatistický úrad: Palivá zlacneli
Aktuálne ceny všetkých druhov najpredávanejších pohonných látok okrem skvapalneného zemného plynu (LNG) počas 45. týždňa klesli. Zníženie sa prejavilo pri všetkých druhoch najpredávanejších palív, ceny však ostali vyššie ako vlani. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Cena najpoužívanejšieho 95-oktánového benzínu ostala nad úrovňou 1,50 eura za liter, keď sa predával v priemere za 1,515 eura.
Medzitýždňovo zlacnel o 0,4 centa. Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,717 eura za liter pri zlacnení o 1 cent. Obyčajná nafta sa predávala za 1,463 eura za liter, medzitýždňovo zlacnela tiež o 0,4 centa. Priemerná cena prémiovej nafty bola na úrovni 1,660 eura za liter, bolo to o 0,9 centa menej ako počas predchádzajúceho 44. týždňa. Spotrebiteľské ceny benzínov a motorovej nafty zostali vyššie ako v rovnakom období pred rokom, a to o 1 % až 3 %. Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu nepatrne zmenili. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,698 eura za kilogram, skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,676 eura. Pri oboch plynoch sa ceny zmenili iba o desatiny centa smerom nadol. LNG ako jediný medzitýždňovo zdražel, o 0,5 centa na 1,581 eura za kilogram.
Alternatívny ekologický plyn bioLNG nepatrne zlacnel, kilogram stál 1,782 eura. Vodík zostal na stabilnej hodnote 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní jednosmerným prúdom (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a súčasne pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka bola cena plynu CNG vyššia o 9,4 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LPG o 8,2 %, LNG o 5,4 % a ekologický plyn bioLNG o 26,3 %.
Analytik: Čaká nás ďalšie zdražovanie
Na to, prečo ceny palív tak poskočili, sme sa pýtali komoditného analytika Borisa Tomčiaka. Ako uviedol, môže za to rast veľkoobchodných marží na celom trhu v Európe i v USA či Ázii. "U nafty sa vyšplhali na 40 USD za barel, čo je najvyššie od septembra 2023. Pred mesiacom boli menej ako 25 USD za barel. U benzínu tiež nastalo zvýšenie veľkoobchodných marží o niekoľko dolárov. Dopyt po nafte vo svete je vysoký a zásoby sú relatívne nízke. Zároveň platí, že Rusko muselo výrazne obmedziť export pohonných hmôt, aby pokrylo potreby domáceho trhu.V najbližších dňoch budú ceny ešte rásť," vysvetlil pre Topky.sk.
Ako dodal, zdraženie bude vyššie u nafty, a to až na úrovni 4 centov za liter. A to z dôvodu, že trh nakupuje naftu a vykurovací olej pred zimnou vykurovacou sezónou. "Tieto nákupy budú udržiavať veľkoobchodné marže na zvýšenej úrovni a ned sa vylúči´t ani ich ďalší rast. U benzínu očakávame zvýšenie priemerných cien o 2 centy za liter," uzavrel.
Ako tankujú naši susedia?
Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Najmä, čo sa benzínu týka. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,52 eura za liter a nafty 1,46 eura za liter. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,39 eura, liter benzínu 1,42 eura. Ide tak o rozdiel 10 centov na litri v prípade benzínu a 7 centov v prípade nafty. LPG tam stojí 0,70 eura za liter, o 3 centov na litri viac, ako na Slovensku.
V Maďarsku stojí liter benzínu 1,49 eura a liter nafty 1,53 eura. Oproti Slovensku je síce benzín o 3 centy lacnejší, no nafta výrazne drahšia, o 7 centov na litri. LPG u našich južných susedov stojí 0,83 centov za liter, teda o 15 centov viac, ako na Slovensku.
V Poľsku stojí liter nafty 1,43 eura a liter benzínu 1,40 eura. LPG tu kúpime za 0,62 eura za liter. V porovnaní so Slovensku majú liter benzínu lacnejší o 12 centov, nafta o 3 centy na litri. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,52 eura, teda rovnako, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,58 eura, teda o 12 centov viac.
|Slovensko
|Česko
|Poľsko
|Maďarsko
|Rakúsko
|Benzín
|1,52
|1,42
|1,40
|1,49
|1,52
|Nafta
|1,46
|1,39
|1,43
|1,53
|1,58
|LPG
|0,68
|0,69
|0,62
|0,83
|x