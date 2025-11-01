Je NAJVYŠŠÍ čas na prezutie pneumatík: Pozrite sa, ktoré prepadli v testoch

BRATISLAVA - Zima sa nezadržateľne blíži a s ňou aj otázka, na akých pneumatikách sa vydať na cestu.
Spotrebiteľská organizácia dTest sa ako každý rok zapojila do testu 31 zimných pneumatík rozmeru 225/40 R18 a zistila, že tretina z nich môže byť pre vodičov skôr rizikom, než istotou. Najviac problémov spôsobili lacné modely z východoázijskej produkcie, ktoré zlyhávali najmä na mokrej vozovke.
Test hodnotil jazdné vlastnosti na suchom, mokrom, zasneženom aj zľadovatenom povrchu, ďalej spotrebu paliva, hlučnosť, odolnosť a vplyv na životné prostredie. Celkovú dobrú známku si odniesla len necelá pätina výrobkov. Deväť modelov prepadlo s hodnotením „nedostatočne“ – predovšetkým kvôli zlej ovládateľnosti pri jazde v daždi. „Pneumatiky, ktoré nezaistia bezpečnú jazdu v bežných zimných podmienkach, nemajú na trhu čo robiť,“ upozorňuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.
Mokrý povrch: najväčšia slabina lacných pneumatík
Jazda na mokrom povrchu bola tradične najväčším sitom. Niektoré lacné modely mali také zlé výsledky, že vo vozidle vybavenom týmito pneumatikami na klzkom povrchu prakticky neposlúchal volant. Pneu Evergreen EW66, Goodride SW608, Tomket Snowroad Pro 3 a Star Performer Stratos UHP sa nedarilo až natoľko, že za jazdu na mokrej vozovke nezískali ani jeden percentuálny bod. Pri skúške zastavenia z rýchlosti 80 km/h mali najhoršie kusy o desať metrov dlhšie brzdné dráhy ako najlepšie testované pneumatiky, čo môže v praxi znamenať rozdiel medzi včasným zastavením a nárazom.
Na suchu aj snehu prekvapenie
Ani jazda na suchu nebola pre všetky modely samozrejmosťou. Pri niektorých pneumatikách sa objavovala oneskorená reakcia na volant alebo pretáčavé šmyky pri rýchlejších zmenách smeru. Výrazné rozdiely sa ukázali aj na snehu – zatiaľ čo niekoľkým modelom sa darilo veľmi dobre, iné nedokázali vozidlo udržať v priamom smere ani pri nízkej rýchlosti. „Dočkali sme sa aj nemalých prekvapení. Na snehu totiž zvyšok poľa jednoznačne pokorili Syron Everest 2, ktoré ako jediné získali veľmi dobrú známku. V porovnaní s jazdami na suchej a mokrej vozovke, ktoré boli v ich podaní pre vodičov naozajstným utrpením, ide o pozoruhodný kontrast. Okrem výbornej ovládateľnosti sa blysli aj najkratším brzdením,“ približuje Hana Hoffmannová.
Výdrž a ekológia: stále priestor na zlepšenie
Rozdiely v životnosti boli značné, najodolnejšie pneumatiky prešli o takmer 47-tisíc kilometrov viac, ako tie s najkratšou životnosťou (81 000 km vs. 34 200 km). Z hľadiska ekologickej stopy test ukázal, že väčšina výrobcov má stále čo doháňať. Žiadny model nezískal dobré hodnotenie v oblasti udržateľnosti a to najmä kvôli nedostatku poskytnutých informácií o výrobných postupoch či ekologických certifikáciách. Najbližšie k dobrej známke boli gumy Continental a Uniroyal, najhorší prístup k udržateľnosti mal naopak Syron.
Vysoká cena nie je zárukou kvality, nízka môže znamenať riziko
Test zimných pneumatík opäť potvrdil, že bezpečnosť a kvalita nie sú samozrejmosť. „Kým známe značky v náročných skúškach v podstate obstáli, lacnejšie modely strácali priľnavosť a zlyhávali pri krízových manévroch,“ zhŕňa Hana Hoffmannová.
Kompletné výsledky testu zimných pneumatík, vrátane prehľadu hodnotenia všetkých 31 modelov, nájdete v októbrovom vydaní časopisu dTest alebo na webe www.dtest.sk