Asociácia nemocníc Slovenska požaduje dofinancovanie vo výške 197 miliónov eur

BRATISLAVA - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) požaduje na rok 2026 dofinancovanie vo výške 197 miliónov eur. Ozrejmila, že pôvodnú potrebu 135 miliónov eur navýšil vládou navrhnutý stabilizačný príspevok pre sestry a pôrodné asistentky. Rezort zdravotníctva podľa ANS považuje požiadavky za oprávnené. Asociácia o tom informovala po stredajšom (12. 11.) rokovaní Rady ANS, ktorého sa online zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva Michal Štofko.
„Oceňujeme, že ministerstvo zdravotníctva považuje našu požiadavku 135 miliónov eur za férovú a deklarovalo jej akceptáciu pre rok 2026. Je to dobrá správa pre regionálne nemocnice aj pacientov. (...) Štátny tajomník nás ubezpečil, že dodatočné zdroje na stabilizačný príspevok pre sestry a pôrodné asistentky majú byť nemocniciam vyplatené ešte v tomto roku,“ uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.
Ministerstvo má nastaviť protihodnotu a kontrolné mechanizmy
V súvislosti so stabilizačným príspevkom ANS navrhuje, aby ministerstvo nastavilo protihodnotu a kontrolné mechanizmy - podmienku zotrvania sestier a pôrodných asistentiek v systéme a memorandum so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi, ktoré garantuje, že financie prichádzajúce do nemocníc skončia na účtoch sestier. Rada tiež vyzvala na včasnú a transparentnú komunikáciu limitov a parametrov rozpočtu na rok 2026, najmä zverejnenie programovej vyhlášky, aby nemocnice vedeli plánovať prevádzku, personálne kapacity a investície.