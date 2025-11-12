Polícia skontrolovala v Trnavskom kraji 226 predajní, zistila tri krádeže

TRNAVA - Policajti v Trnavskom kraji preverovali počas utorkovej (11. 11.) štvorhodinovej akcie situáciu v obchodných centrách a predajniach. Skontrolovali 226 maloobchodných prevádzok, zistili tri krádeže. Cieľom akcie bolo zabrániť krádežiam a agresívnym prejavom správania ich páchateľov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Do akcie sa zapojilo 67 policajtov, ktorí skontrolovali 226 maloobchodných prevádzok, 29 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb a 72 osôb,“ priblížila polícia. Počas kontrol zistili tri krádeže a odhalili ďalšie tri priestupky porušenia pravidiel cestnej premávky.
„V jednej z trnavských predajní bol počas akcie zadržaný starší muž, ktorý mal prejsť cez pokladničnú zónu bez zaplatenia tovaru. Muž bol hliadkou predvedený na policajné oddelenie na podanie vysvetlenia, pretože sa zistilo, že za posledné obdobie toto nebola jeho prvá krádež,“ dodali policajti s tým, že odcudzený tovar vrátili nepoškodený do predajne.