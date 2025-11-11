Hnutie Slovensko žiada po dvoch železničných nešťastiach demisiu ministra Ráža: V opačnom prípade iniciuje mimoriadnu schôdzu

BRATISLAVA – Opozičné Hnutie Slovensko vyzvalo ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) na podanie demisie. V opačnom prípade bude hľadať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na jeho odvolanie. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal poslanec z klubu Slovensko - Za ľudí Gábor Grendel. Dôvodom sú dve železničné nešťastia pri Rožňave a pri Pezinku v krátkom čase po sebe a podľa hnutia nestačí, že Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD).
„Vážený pán minister, demisia sa neponúka, demisia sa podáva. Je absolútne smiešne a absurdné tváriť sa, že vy ste tú demisiu aj chceli podať, ale predseda vlády tú demisiu neprijal,“ povedal Grendel. Hnutie dalo ministrovi čas do konca tohto týždňa, v opačnom prípade začne podľa Grendela v opozícii zbierať podpisy na jeho odvolávanie v Národnej rade. Ráž by sa tak pripojil k viacerým ministrom tejto vlády, ktorých chcela opozícia odvolávať, no mimoriadne schôdze sa zatiaľ nepodarilo otvoriť.
Poslanec Július Jakab (Slovensko - Za ľudí) kritizoval Ráža za jeho utorkovú reakciu na železničné nešťastie pri Pezinku. Minister podľa neho zvaľuje vinu na predchádzajúcu vládu, no nehovoril o nákupoch rušňov bez zabezpečovacích systémov ETCS počas predchádzajúcich vlád Roberta Fica. Ráž vo videu zdôraznil, že predchádzajúca vláda v rokoch 2020 – 2023 nevybavila systémom žiadne vlaky. Podľa Jakaba sa počas vlády Igora Matoviča (Hnutie Slovensko) pripravil harmonogram rekonštrukcií, ktorým sa riadi aj súčasná vláda.
„Je to informácia o plnení odporúčaní z materiálu Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry a tento materiál, ktorý bol prijímaný, znova prerokovaný na vláde hovorí, že tento materiál sumarizuje pokrok v projektovej príprave a výstavbe projektov v oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry, ktoré vyplývajú z prijatých harmonogramov na základe uznesenia vlády z roku 2020 a z roku 2022,“ uviedol Jakab.