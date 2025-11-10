Zrážka vlakov rozhnevala opozíciu! Ukazuje prstom na vládu: Kritika Ráža aj Fica, hovoria aj o demisii

BRATISLAVA – Ešte sme sa nespamätali z vážnej zrážky vlakov pri Rožňave, už sme čelili ďalšej obrovskej vlakovej nehode – našťastie aj táto sa zaobišla bez vyhasnutých životov. V nemocnici však skončili desiatky ľudí, pre vážnosť situácie zasadá mimoriadne v pondelok aj vláda. Opozícia zatiaľ bije na poplach, prstom ukazuje práve na terajšie vedenie štátu.
„Zrážka vlakov pri Pezinku je hroznou tragédiou. A stáva sa to opakovane, stále znovu. Nemôžeme už akceptovať, čo sa snaží podsúvať Robert Fico - že máme mlčať a čakať na vyšetrovanie. Táto vláda nevie garantovať bezpečnosť ľudí na Slovensku. Padajú tu mosty, zrážajú sa vlaky, rastie kriminalita. Po 14 rokoch vlády Smeru máme extrémny dlh na infraštruktúre aj na ľudských zdrojoch. Je to len a iba Ficova zodpovednosť,“ uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
V normálnej krajine by podľa neho minimálne minister dopravy okamžite podal demisiu, bez ohľadu na príčiny nehody. „V tých najvyspelejších štátoch by sa triasla stolička priamo pod premiérom. Ficova vláda sa tvári akoby sa nechumelilo,“ uviedol. „Všetkým zraneným prajem čo najskoršie uzdravenie. Ďakujem záchranným zložkám, od hasičov cez zdravotníkov až po políciu,“ dodal.
Šéf SaS Branislav Gröhling ešte krátko po nehode reagoval slovami, že je v šoku. „Ďalšia nehoda vlakov v priebehu mesiaca. Verím, že sú všetci v poriadku a nikto neprišiel o život,“ uviedol. Stav našich železníc je podľa neho tragický. „Každý deň to vidíme. Neskutočné meškania, výluky, nespoľahlivosť spojov, nedôstojné podmienky cestovania. Vláda sa kompletne vykašľala na ľudí a na to, ako sa dostanú do práce, do školy a či sú v bezpečí. Hlavne, že tu do nemoty trávia studne dvomi pohlaviami, šikanovaním študentov a sprostosťami, ktoré nikomu nepomôžu. Pri tomto zúfalom stave železníc je ale naozaj na zamyslenie, za čo vôbec dostal šéf železníc odmenu 50-tisíc eur,“ dodal.
Michal Kiča z mimoparlamentných Demokratov zastáva názor, že železničná doprava, ktorú na Slovensku vyžívajú denne státisíce ľudí, sa otriasa v základoch. „Napriek tomu, že je ešte priskoro hovoriť o príčinách nešťastia, Slovensko si takéto dva mimoriadne vážne incidenty nepamätá,“ uviedol.
Pripomenul, že od poslednej nehody pri Rožňave uplynul mesiac a minister dopravy Ráž doposiaľ nepredstavil žiadne akútne kroky na riešenie bezpečnosti na železniciach. „Považujem za nevyhnutné dôsledné vyšetrenie príčin nehody a vyzývam vládu a osobitne ministra dopravy Jozefa Ráža na neodkladné predstavenie krokov a vyjadrenie sa k opatreniam na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy,“ odkázal.
„Bohužiaľ, opäť nás dobehlo dlhodobé ignorovanie zmysluplného a koncepčného železničného rozvoja a investície do upadajúcej infaštruktúry, ktoré sa riadia skôr vplyvom záujmových skupín v železničnej doprave,“ doplnil.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.