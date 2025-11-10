Pondelok10. november 2025, meniny má Tibor, zajtra Martin, Maroš

Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA Slovensko: Traumu prežívajú hlavne študenti, zranených počítajú v desiatkách!

Nehoda opäť paralyzovala celé Slovensko.
Nehoda opäť paralyzovala celé Slovensko. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz
TASR

PEZINOK - Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k vážnej dopravnej nehode – zrazili sa dva osobné vlaky. V nich sa nachádzalo približne 800 cestujúcich, prevažne študentov, ktorí sa po víkende vracali do hlavného mesta. Hoci nehoda vyzerala dramaticky, tragédii v podobe strát na životoch sa nateraz podarilo zabrániť. Zranenia však utrpeli desiatky osôb a konať bude aj vláda.

VIDEO Nehoda vlakov v Pezinku:

Nehoda vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Čo všetko sa stalo na železnici v Pezinku v nedeľu večer?

  • krátko po 19:30 večer prišlo k zrážke dvoch vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou,
  • išlo o vlakové súpravy: diaľkový rýchlik Ex 620 Tatran (smer Košice → Bratislava) a regionálny expres REx 1814 (smer Nitra → Bratislava),
  • nešlo o čelnú zrážku, ako na východe v Jablonove nad Turňou skôr tohto roku,
  • na miesto prišiel po pár minútach minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a za krátky čas premiér Robert Fico (Smer-SSD) vyhlásil na pondelok 10. novembra mimoriadne rokovanie vlády o 9:00 hodine,
  • po nehode nehlásia žiadne obete na životoch, no evidujú 79 zranených, z toho traja majú veľmi ťažké zranenia v oblastiach hrudníka a brucha,
  • po internete už koluje aj video, ktoré jedna zo študentiek nahrala pár sekúnd po tom, ako sa nehoda odohrala, počuť bolestné stony z nárazu, ktorý musel niektoré osoby doslova odhodiť.

79 ľudí bolo prevezených do nemocníc, z toho traja s vážnymi poraneniami hrudníka a brucha. Nikto neprišiel o život.

Zranenia boli rôzne

Univerzitná nemocnica Bratislava po nehode okamžite aktivovala traumatologický plán. Zasahovalo viac ako 60 policajtov, 70 hasičov a 15 sanitiek. "Do Nemocnice Bory boli dovezení traja pacienti s vážnymi zraneniami. Podľa potreby sme pripravení prijať aj ďalších," uviedol hovorca siete Penta Hospitals Tomáš Kráľ. Väčšina zranených utrpela pomliaždeniny, zlomeniny a úrazy krčnej chrbtice.

Prechod na červenú

Podľa informácií Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) došlo k zrážke po tom, ako jeden z vlakov pravdepodobne prešiel na červený signál. Druhý rýchlik, ktorý sa rútil rýchlosťou viac ako 100 kilometrov za hodinu, do neho zozadu narazil. "Jeden vlak bol na mieste, kde nemal byť. Nebudem predbiehať závery, ale všetko nasvedčuje tomu, že prešiel na červenú," potvrdil generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik. Zatiaľ nie je jasné, či išlo o technické zlyhanie alebo chybu ľudského faktora.

Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Vo vlaku boli väčšinou mladí pasažieri z východu a z Nitry

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý sa na miesto dostavil krátko po nehode, potvrdil, že vo vlakoch sa viezli prevažne študenti z východného Slovenska a Nitry. "Na mieste zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov. Chcem sa im poďakovať za mimoriadne rýchly a koordinovaný zásah," uviedol minister. Dodal, že evakuáciu zabezpečovali aj autobusy Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Galéria: Zábery z miesta nehoda v Pezinku

Matúš Šutaj Eštok o nehode vlakov (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Je potrebné, aby ľudia nezanevreli na vlakovú dopravu, apeluje prezident

Prezident SR Peter Pellegrini v statuse na sociálnej sieti poďakoval záchranárom a poprosil verejnosť, aby nezanevrela na železničnú dopravu. "Je nevyhnutné čo najrýchlejšie objasniť príčiny nehody, aby ľudia nestratili dôveru v bezpečnosť vlakov," napísal.

 
 

Zomknite sa a nešírte sprostosti, nahneval sa premiér a zvolal mimoriadne rokovanie vlády

Premiér Robert Fico (Smer-SD) oznámil, že na pondelok zvolal mimoriadne zasadnutie vlády. "Príslušní ministri budú informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania. Na základe nich vláda prijme potrebné rozhodnutia," uviedol predseda vlády. Ten však dal do statusu aj emócie. "Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť na zranených a nie šíriť nenávistné sprostosti," napísal Fico a o pár minút potvrdil mimoriadne rokovanie vládneho kabinetu na pondelok 10. novembra o 9:00 ráno.

Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

 
 

Podľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zasahovalo na mieste 15 posádok záchranárov. "Do nemocníc bolo prevezených 79 pacientov, z toho traja so závažnými zraneniami hrudníka a brucha. Všetci sú pri vedomí," informovali zdravotníci.

Prevádzku trate obnovili až pred polnocou

Krátko pred 23. hodinou vyšetrovatelia povolili obnovenie prevádzky v úseku Pezinok – Svätý Jur, zatiaľ len obmedzenou rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu, pričom niektoré rýchliky jazdia odklonom cez Trnavu a Galantu.

Dychové skúšky aj testy na drogy u oboch rušňovodičov boli negatívne. Presné okolnosti nehody zostávajú predmetom vyšetrovania.

Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR / Jaroslav Novák)

Na mieste zasahovali hasiči z Pezinka, Bratislavy i Trnavy, ako aj dobrovoľníci zo Svätého Jura, Častej či Pezinka. Cestujúcich po ošetrení odviezli hasičské a mestské autobusy do Bratislavy.

Nedeľná nehoda je druhou vážnejšou železničnou udalosťou na Slovensku v krátkom čase. Odborníci upozorňujú, že aj napriek tomu patrí vlaková doprava medzi najbezpečnejšie formy prepravy.

Viac o téme: NehodaVlakVládaZraneniaRokovanie PezinokSvätý JurMinister
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tragická nehoda v obci
Tragická nehoda v Rudne: Vodič prešiel mimo vozovku a zrazil chodca
Domáce
FOTO Nehoda si vyžiadala život
Tragická zrážka medzi Hornými Vestenicami a Novákmi: Nehoda si vyžiadala život 55-ročného vodiča
Domáce
FOTO AUTENTICKÉ VIDEO z nehody
AUTENTICKÉ VIDEO z nehody autobusu: TOTO mohlo skončiť tragédiou! Zo záberov doslova mrazí
Domáce
Hrozivá nehoda na východe
Hrozivá nehoda na východe Slovenska: Žene sa prechádzka stala osudnou! Dopravu riadia policajti
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vyjadrenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška k nehode vlakov pri Pezinku
Vyjadrenie ministra zdravotníctva Kamila Šaška k nehode vlakov pri Pezinku
Správy
Prezident HaZZ Mifkovič o nehode vlakov v Pezinku
Prezident HaZZ Mifkovič o nehode vlakov v Pezinku
Správy
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik o nehode vlakov pri Pezinku
Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik o nehode vlakov pri Pezinku
Správy

Domáce správy

FOTO Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA
Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA Slovensko: Traumu prežívajú hlavne študenti, zranených počítajú v desiatkách!
Domáce
Polícia sa zaoberá videom,
Polícia sa zaoberá videom, ktoré hovorí o pokuse o únos dieťaťa v Trnave
Domáce
FOTO V niektorých okresoch Slovenska
V niektorých okresoch Slovenska sa v pondelok ráno môže vyskytnúť hmla
Domáce
SHMÚ vydal výstrahu: V týchto okresoch Slovenska hrozí v pondelok ráno hustá hmla
SHMÚ vydal výstrahu: V týchto okresoch Slovenska hrozí v pondelok ráno hustá hmla
Regióny

Zahraničné

V Magdeburgu sa začne
V Magdeburgu sa začne súdny proces s mužom, ktorý útočil na vianočných trhoch
Zahraničné
Za jediný deň preplávalo
Za jediný deň preplávalo Lamanšský prieliv 503 migrantov: Britská vláda zvažuje tvrdé opatrenia!
Zahraničné
Juhokórejského exprezidenta Juna obvinili
Juhokórejského exprezidenta Juna obvinili z napomáhania nepriateľovi
Zahraničné
Donald Trump
Tvrdý krok Trumpovej vlády: Nariadila štátom, aby potravinovú pomoc nevyplácali v plnej výške
Zahraničné

Prominenti

Slávna moderátorka BOJUJE so
Slávna moderátorka BOJUJE so zákernou rakovinou prsníka: Rok po odstránení nádoru na mozgu!
Zahraniční prominenti
FOTO Už nevie ako zaujať?!
Už nevie ako zaujať?! Hviezda Gossip Girl opäť dráždi... HOLÉ prsia v čipke!
Zahraniční prominenti
Premiéra rodinnej komédie Lilo
Mirka Luberdová o RAKOVINE synčeka: Spoveď o najbolestivejšich rokoch!
Domáci prominenti
Drsný ROZCHOD Azry z
Drsný ROZCHOD Azry z Markízy: Ukázala MODRINOVÚ tvár... Jej EX tvrdí, že ona bila jeho!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev
Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev Baby Vangy: Čo nás čaká v roku 2026? Z jej slov behá mráz po chrbte!
Zaujímavosti
Storočný odkaz vyplavila voda:
Storočný odkaz vyplavila voda: Fľaša s listom od vojakov cestujúcich na front šokovala! Čo svetu odkázali?
Zaujímavosti
TRAPAS na halloweenskej párty:
TRAPAS na halloweenskej párty: Mladík nezvládol prehru, prvý skončil pes! Hostiteľka ho musela vyhodiť
Zaujímavosti
5 skorých rečových príznakov,
5 skorých rečových príznakov, ktoré môžu naznačovať riziko Alzheimerovej choroby
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
TOP 10 najdrahších domov na svete: Neuveríte, čo sa v týchto palácoch ukrýva!
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)
Stovky strojov a nonstop pohotovosť: Cestári ukázali, ako sa pripravujú na zimu! Bude to stačiť? (foto)

Šport

Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si rozhodne vypýtala nomináciu na ZOH?
Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si rozhodne vypýtala nomináciu na ZOH?
Reprezentácia
Greifovi zostali len oči pre plač: Lyon v šlágri s PSG schytal KO v posledných sekundách
Greifovi zostali len oči pre plač: Lyon v šlágri s PSG schytal KO v posledných sekundách
Ligue 1
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Országh pomenoval príčinu neúspechu: Hlasy z kabíny Slovenska po nevydarenom finále s Nemeckom
Reprezentácia
Zdieľal škandalózne video s maloletými: O MS bojujúci reprezentant pripravený prijať trest
Zdieľal škandalózne video s maloletými: O MS bojujúci reprezentant pripravený prijať trest
Reprezentácia

Auto-moto

Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava

Kariéra a motivácia

Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Vyhorenie
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Tichý zabijak osobného rozvoja: Ako nás odkladanie úloh oberá o peniaze aj príležitosti
Prostredie práce
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Peniaze, o ktorých mlčíme: Prečo sa Slováci boja hovoriť o platoch a ako na tom prerábame
Mzda

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Predjedlá

Technológie

Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Tvoj Samsung mohol byť rok špehovaný bez toho, aby si o tom vedel. Stačilo prijať správu a hacker mal prístup k tvojmu telefónu
Bezpečnosť
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Zlá správa pre mladšie generácie. Dlhovekosť má svoj strop. Ľudia už nebudú žiť dlhšie, ako žila generácia našich starých rodičov
Veda a výskum
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Čip, ktorý napodobňuje mozog, je realitou. Odborníci varujú, že ide o začiatok éry strojov
Technológie
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Neotvárajte túto správu na WhatsApp: Šíri sa nový podvod, tu je návod, ako sa chrániť
Android

Bývanie

V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho

Pre kutilov

Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na týždeň od 10. 11.-16.11.: Obdobie nečakaných obratov, hviezdy prinášajú zmeny, ktoré ste už dlho cítili v kostiach
Zábava
Horoskop na týždeň od 10. 11.-16.11.: Obdobie nečakaných obratov, hviezdy prinášajú zmeny, ktoré ste už dlho cítili v kostiach
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA
Domáce
Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA Slovensko: Traumu prežívajú hlavne študenti, zranených počítajú v desiatkách!
AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri
Domáce
AKTUÁLNE Nehoda vlakov pri Pezinku: V nemocniciach skončilo 79 ľudí
AKTUÁLNE Zrážka troch áut
Domáce
AKTUÁLNE Zrážka troch áut na D1 ochromila dopravu: 3-hodinové kolóny pred Bratislavou
Pri Pezinku sa zrazili
Domáce
Pri Pezinku sa zrazili dva vlaky: Hlásia najmenej 20 zranených! FOTO a VIDEO Riaditeľ železníc priblížil príčiny nehody

Ďalšie zo Zoznamu