Vlaková zrážka, ktorá ZAMRAZILA Slovensko: Traumu prežívajú hlavne študenti, zranených počítajú v desiatkách!

PEZINOK - Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k vážnej dopravnej nehode – zrazili sa dva osobné vlaky. V nich sa nachádzalo približne 800 cestujúcich, prevažne študentov, ktorí sa po víkende vracali do hlavného mesta. Hoci nehoda vyzerala dramaticky, tragédii v podobe strát na životoch sa nateraz podarilo zabrániť. Zranenia však utrpeli desiatky osôb a konať bude aj vláda.
VIDEO Nehoda vlakov v Pezinku:
Čo všetko sa stalo na železnici v Pezinku v nedeľu večer?
- krátko po 19:30 večer prišlo k zrážke dvoch vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou,
- išlo o vlakové súpravy: diaľkový rýchlik Ex 620 Tatran (smer Košice → Bratislava) a regionálny expres REx 1814 (smer Nitra → Bratislava),
- nešlo o čelnú zrážku, ako na východe v Jablonove nad Turňou skôr tohto roku,
- na miesto prišiel po pár minútach minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a za krátky čas premiér Robert Fico (Smer-SSD) vyhlásil na pondelok 10. novembra mimoriadne rokovanie vlády o 9:00 hodine,
- po nehode nehlásia žiadne obete na životoch, no evidujú 79 zranených, z toho traja majú veľmi ťažké zranenia v oblastiach hrudníka a brucha,
- po internete už koluje aj video, ktoré jedna zo študentiek nahrala pár sekúnd po tom, ako sa nehoda odohrala, počuť bolestné stony z nárazu, ktorý musel niektoré osoby doslova odhodiť.
79 ľudí bolo prevezených do nemocníc, z toho traja s vážnymi poraneniami hrudníka a brucha. Nikto neprišiel o život.
Zranenia boli rôzne
Univerzitná nemocnica Bratislava po nehode okamžite aktivovala traumatologický plán. Zasahovalo viac ako 60 policajtov, 70 hasičov a 15 sanitiek. "Do Nemocnice Bory boli dovezení traja pacienti s vážnymi zraneniami. Podľa potreby sme pripravení prijať aj ďalších," uviedol hovorca siete Penta Hospitals Tomáš Kráľ. Väčšina zranených utrpela pomliaždeniny, zlomeniny a úrazy krčnej chrbtice.
Prechod na červenú
Podľa informácií Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) došlo k zrážke po tom, ako jeden z vlakov pravdepodobne prešiel na červený signál. Druhý rýchlik, ktorý sa rútil rýchlosťou viac ako 100 kilometrov za hodinu, do neho zozadu narazil. "Jeden vlak bol na mieste, kde nemal byť. Nebudem predbiehať závery, ale všetko nasvedčuje tomu, že prešiel na červenú," potvrdil generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik. Zatiaľ nie je jasné, či išlo o technické zlyhanie alebo chybu ľudského faktora.
Vo vlaku boli väčšinou mladí pasažieri z východu a z Nitry
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý sa na miesto dostavil krátko po nehode, potvrdil, že vo vlakoch sa viezli prevažne študenti z východného Slovenska a Nitry. "Na mieste zasahovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov. Chcem sa im poďakovať za mimoriadne rýchly a koordinovaný zásah," uviedol minister. Dodal, že evakuáciu zabezpečovali aj autobusy Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Je potrebné, aby ľudia nezanevreli na vlakovú dopravu, apeluje prezident
Prezident SR Peter Pellegrini v statuse na sociálnej sieti poďakoval záchranárom a poprosil verejnosť, aby nezanevrela na železničnú dopravu. "Je nevyhnutné čo najrýchlejšie objasniť príčiny nehody, aby ľudia nestratili dôveru v bezpečnosť vlakov," napísal.
Zomknite sa a nešírte sprostosti, nahneval sa premiér a zvolal mimoriadne rokovanie vlády
Premiér Robert Fico (Smer-SD) oznámil, že na pondelok zvolal mimoriadne zasadnutie vlády. "Príslušní ministri budú informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania. Na základe nich vláda prijme potrebné rozhodnutia," uviedol predseda vlády. Ten však dal do statusu aj emócie. "Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť na zranených a nie šíriť nenávistné sprostosti," napísal Fico a o pár minút potvrdil mimoriadne rokovanie vládneho kabinetu na pondelok 10. novembra o 9:00 ráno.
Podľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zasahovalo na mieste 15 posádok záchranárov. "Do nemocníc bolo prevezených 79 pacientov, z toho traja so závažnými zraneniami hrudníka a brucha. Všetci sú pri vedomí," informovali zdravotníci.
Prevádzku trate obnovili až pred polnocou
Krátko pred 23. hodinou vyšetrovatelia povolili obnovenie prevádzky v úseku Pezinok – Svätý Jur, zatiaľ len obmedzenou rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu, pričom niektoré rýchliky jazdia odklonom cez Trnavu a Galantu.
Dychové skúšky aj testy na drogy u oboch rušňovodičov boli negatívne. Presné okolnosti nehody zostávajú predmetom vyšetrovania.
Na mieste zasahovali hasiči z Pezinka, Bratislavy i Trnavy, ako aj dobrovoľníci zo Svätého Jura, Častej či Pezinka. Cestujúcich po ošetrení odviezli hasičské a mestské autobusy do Bratislavy.
Nedeľná nehoda je druhou vážnejšou železničnou udalosťou na Slovensku v krátkom čase. Odborníci upozorňujú, že aj napriek tomu patrí vlaková doprava medzi najbezpečnejšie formy prepravy.