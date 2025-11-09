AKTUÁLNE Poplach na diaľnici D1: Pri Beckove horí! Vodiči, pripravte sa na obmedzenia

BECKOV - Po nehode vlakov pri Pezinku riešia policajti ďalší problém. Na diaľnici D1 totiž horí. Na mieste sa už tvoria kolóny, policajti vyzvali vodičov k trpezlivosti, sprejazdnený je jeden jazdný pruh. Na mieste sú všetky záchranné zložky.
" Aktuálne je na diaľnici D1 na 107 km, v katastri obce Beckov, v smere na Bratislavu dopravné obmedzenie z dôvodu horiaceho OMV. Na mieste sú záchranné zložky," informovali v nedeľu večer trenčianski policajti na sociálnej sieti. Ako dodali, v danom úseku je sprejazdnený ľavý jazdný pruh a obmedzenia sa odhadujú na zhruba dve hodiny. "Obchádzka je možná od obce Chocholná -Velčice po ceste I/61. Vodiči rešpektujte na mieste pokyny polície," vyzvali policajti.
Podľa aplikácie Waze sa na mieste už tvoria kolóny, k udalosti malo dôjsť pri priemyselnom parku pri Kočovciach - Rakoľuboch.