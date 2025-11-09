Premiér Fico zvolal na ráno mimoriadne zasadnutie vlády: Politici reagujú na nehodu vlakov

BRATISLAVA - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR. Príslušní ministri budú na nej informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania nedeľnej zrážky vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Na ich základe vládny kabinet podľa premiéra príjme potrebné rozhodnutia.
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) je pre nedeľnú zrážku vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom v kontakte s príslušnými členmi vlády. Oznámil to na sociálnej sieti. Aktivované boli podľa neho všetky záchranné zložky. Zraneným zaželal skoré uzdravenie.„Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť predovšetkým na zranených,“ apeluje Fico. Doplnil, že aj táto nehoda si bude po skončení záchranných prác vyžadovať dôsledné vyšetrenie, či išlo o technické zlyhanie alebo zlyhanie ľudského faktora.
VIDEO
Raši zaželal zraneným po nehode vlakov skoré uzdravenie
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zaželal zraneným po nedeľnej nehode vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom skoré zotavenie. Napísal to na sociálnej sieti s tým, že v tejto chvíli nie je možné povedať či ide o technickú chybu alebo ľudské zlyhanie. "Na mieste sa nachádza aj minister vnútra. Prosím, nevynášajme rozsudky skôr, ako situáciu prešetria príslušné orgány. Burcovanie vášní pri takomto nešťastí nikomu nepomôže," podotkol Raši.
Šutaj Eštok o nehode
Pri zrážke vlakov na trati medzi Pezinkom a Bratislavou nedošlo k obetiam na životoch. Informoval o tom na mieste nehody minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Po nehode previezli 11 zranených do nemocnice v Bratislave, ľahko sa zranili desiatky osôb. Šutaj Eštok priblížil, že na mieste bolo nasadených vyše 60 policajtov a 70 hasičov. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v stanovisku dodal, že pri nehode boli nasadené aj evakuačné autobusy Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré pomôžu odviezť cestujúcich z miesta nehody. „Touto cestou by som chcel vyjadriť moje úprimné želanie o čo najskoršie zotavenie zranených,“ uviedol minister.