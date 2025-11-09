AKTUÁLNE Medzi Pezinkom a bratislavskou hlavnou stanicou sa zrazili dva vlaky, hlásia viacero zranených

BRATISLAVA - V Bratislave došlo v nedeľu večer, krátko po 19:30 k zrážke dvoch vlakov. Stalo sa tak v úseku Pezinok - Bratislava Hlavná stanica. Na miesto sa presúvajú všetky záchranné zložky. "Viac informácií poskytneme keď to situácia umožní," uviedli bratislavská policajti na sociálnej sieti.
Aktualizované 20:50 „Cítili sme silnejší náraz a vlak zastavil. Predtým bolo cítiť brzdenie,“ uviedla pre SME Zuzana Grenčíková. V čase náraz cestovala v jednom z vlakov. „Atmosféra je zatiaľ pokojná,“ dodala. Podľa jej slov sa personál vlaku cestujúcich viackrát pýtal na možné zranenia.
Aktualizované 20:37 Na miesto smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. "Aktuálne smerujem na miesto nehody – zrážky dvoch vlakov medzi Bratislavou a Pezinkom. Pevne verím, že všetci cestujúci budú v poriadku," napísal na sociálnej sieti.
Aktualizované 20:35 "Môžem potvrdiť, že Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby koordinuje zásah pri nehode vlakov. Zásah aktuálne prebieha. O počte zranených budeme informovať akonáhle to situácia dovolí," uviedla pre Topky.sk hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Aktualizované 20:33 Z videa, ktoré zverejnil portál Refresher.sk je zrejmé, že ľudia po náraze plakali, boli mimo svojich miest. "Neboj sa, nič sa nestalo," znie v pozadí videa. Autorka sa pýta pani sediacej vedľa nej, či je v poriadku. "Neviem," odpovedá.
Silný náraz a zakrvavení ľudia
Podľa informácií Topky.sk sú na mieste zranení a z vlakov sa dymí. Podľa svedka nehody bol náraz tak silný, že ľudí, ktorí stáli v uličkách vagónov, odhodilo niekoľko metrov. Ľudia majú byť od krvi, prvé dva vozne rýchliku Tatran majú byť zdemolované. "Prerušená doprava v úseku Pezinok -Svätý Jur od 19:30 hod. V dôsledku nehodovej udalosti," informovala na sociálnej sieti Železničná spoločnost Slovensko. Na mieste majú byť viacerí zranení. Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Traťový a vlakový prevádzkový režim je narušený. ZSSK predpokladá výrazné meškania a možnú výluku v dotknutom úseku. Príčiny zrážky nie sú v tomto okamihu podľa ZSSK známe. Prvotne ZSSK hovorilo o čelnej zrážke, informácie sa ale nepotvrdili.
„Na mieste udalosti zasahujú záchranné zložky a je hlásených viacero zranených. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto chvíli intenzívne spolupracuje so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), políciou a záchranármi,“ uviedli z odboru komunikácie ZSSK. ZSSK deklaruje, že bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov je absolútnou prioritou. „Udalosť dôkladne vyšetríme - jej príčiny v tomto okamihu nie sú známe. Ďalšie podrobnosti budeme poskytovať hneď, ako to umožní vyšetrovanie - očakávajte aktualizáciu v najbližších hodinách,“ dodala železničná spoločnosť.
Správu aktualizujeme