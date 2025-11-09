KOŠICE - Svetelné efekty, obrovská šou, náboženské piesne a svetoznámy DJ. Tak vyzeralo námestie pred Dómom sv. Alžbety v Košiciach v sobotu 8. novembra večer, kde sa konalo stretnutie mládeže. Okrem toho tu oslavoval miestny arcibiskup 75. narodeniny a pri príležitosti oboch podujatí na Slovensko pricestovala najväčšia kresťanská dídžejská hviezda na svete - Padre Guilherme. Pozrite si zábery z podujatia.
V sobotu sa v centre Košíc uskutočnilo Jubilejné stretnutie mladých, na ktorom organizátori očakávajú tisíce účastníkov z celého Slovenska. Ako informovali, hlavným miestom podujatia bude Dóm sv. Alžbety a priľahlé ulice, ktoré čakajú aj výrazné dopravné obmedzenia. Stretnutie má prívlastok jubilejné, pretože je v jubilejnom roku a v tomto roku ho spájajú aj so životným jubileom arcibiskupa Bernarda Bobera, ktorý oslávil 75. narodeniny. Program sa začne o 17.00 h slávnostnou omšou v Dóme sv. Alžbety. Hlavnými celebrantmi budú pražský arcibiskup Jan Graubner a apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Následne sa program presunul pred katedrálu, kde bude koncert Godzone a vystúpil portugalský kňaz a dídžej Padre Guilherme. Jeho koncert bol zároveň súčasťou Festivalu sakrálneho umenia.
VIDEO Obrovská svetelná šou, desaťtisíce ľudí a najväčšia dídžejská hviezda: Pred Dómom sv. Alžbety to žilo! Dychberúce zábery
Cirkevný analytik Imrich Gazda povedal, že ide o veľkú udalosť. Ako uviedol, Padre Guilherme hrával už ako mladý študent teológie, následne na mnohých rôznych miestach. Najviac sa preslávil v roku 2023, kedy hral pre 1,5 milióna mladých veriacich počas Svetových dní mládeže, ktoré sa konali v Lisabone, upozornil pre portál tvnoviny.sk. Ako dodal, svojou hudbou sa mu podarilo oddlžiť jeho zadlženú farnosť. Počas udalosti premietali aj videoodkaz priamo od pápeža Leva XVI., ktorý podľa Gazdu posolstvá podobného typu neposiela tak často, ako jeho predchodca pápež František.
Zo záberov, ktoré zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti aj sám Padre Guilherme, vidno, že námestie pred Dómom sv. Alžbety bolo plné na prasknutie.
Viaceré obmedzenia
Podujatie podporilo aj mesto Košice. Primátor Jaroslav Polaček uviedol, že mesto prispelo prostredníctvom organizácie Visit Košice sumou 25.000 eur. Na bezpečný priebeh bude dohliadať približne 120 mestských a štátnych policajtov. „Ožije naša katedrála, ožije mesto Košice,“ dodal primátor. Jubilejné stretnutie mladých prinieslo aj viaceré dopravné obmedzenia v centre Košíc. Polícia apeluje na všetkých účastníkov podujatia, ale aj širokú verejnosť, aby rešpektovali pokyny organizátorov aj policajtov, ktorí budú na mieste monitorovať situáciu v cestnej premávke, a riadili sa dopravným značením.
Podľa košických policajtov dídžejská hviezda roztancovala Košice. "Na včerajšom koncerte portugalského kňaza a DJ-a pred Dómom sv. Alžbety nechýbala ani polícia. Policajti boli priamo medzi ľuďmi — poradili, informovali a dohliadali na bezpečný priebeh podujatia. Teší nás, že sme mohli byť súčasťou atmosféry plnej radosti, hudby a pokoja," napísali na sociálnej sieti.