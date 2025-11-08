Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Tvrdá rana pre Slovákov: Ficova pomoc s hypotékami KONČÍ! TOTO je dôležitý dátum

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Mnohí sa tešili, iní ho kritizovali. Od začiatku minulého roka preplácal štát zvýšené náklady domácností na hypotéky, ktoré mnohým z dôvodu nárastov úrokov dramaticky stúpli. Aj keď si tí, ktorí ho poberali, túto pomoc pochvaľovali a štát jeho preplácanie stál oveľa menej, ako pôvodne očakával, tento príspevok čoskoro skončí. Dôvod je prostý - konsolidácia.

Najskôr ju obhajovali zo všetkých možných strán, teraz ju sami rušia. Reč je o pomoci domácností pri zvýšených splátkach hypotéky, ktoré zaviedla súčasná vláda pre extrémne zvýšené náklady domácností po dramatickom náraste úrokových sadzieb hypoték. Tie z priemerne 1,0 percenta stúpli v niektorých prípadoch aj šesťnásobne a mnohým Slovákom to tak urobilo rozdiel v splátkach aj stovky eur. Premiér Robert Fico preto chcel údajne státisícom Slovákom uľahčiť situáciu a ponúkal im pomoc, maximálne 150 eur mesačne na zvýšené splátky hypoték. Napokon pomoc využívalo necelých 40-tisíc Slovákov. Teraz je už zrejmé, že príspevok končí. Dôvodom má byť konsolidácia. 

Predseda vlády SR Robert Fico na odbornej konferencii: Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom

Na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny už svieti oznam o zmenách. "Upozorňujeme, že od 01.12.2025 sa skončí poskytovanie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie zo strany úradov práce sociálnych vecí a rodiny. Ak v súčasnosti plánujete požiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie alebo ste poberateľom príspevku oboznámte sa s tu zverejnenými bližšími informáciami k ukončeniu poskytovania príspevku úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny," píše sa na stránke. 

Ako ďalej kompetentní vysvetlili, dňa 14.10.2025 schválila Národná rada SR zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol podpísaný prezidentom SR dňa 28.10.2025. V rámci predmetného zákona bol schválený aj pozmeňujúci návrh, ktorý s účinnosťou od 01.12.2025 zrušuje zákon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie.

"Nakoľko s účinnosťou od 01.12.2025 sa zrušuje zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, úrady práce sociálnych vecí a rodiny už nebudú konať vo veci žiadostí o príspevok doručených na úrad od uvedeného dátumu. Konania vo veci nároku na príspevok, ktoré boli začaté pred 01.12.2025 a neboli právoplatne skončené do 30.11.2025 sa ukončia podľa zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie účinného do 30.11.2025," dodali. 

Minister Kamenický predložil v pléne návrh štátneho rozpočtu

Tých, ktorí chcú žiadosť o príspevok ešte využiť, upozorňujú, že je potrebné žiadosť doručiť na predmetný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska do 30. novembra. V prípade, ak niekto posiela žiadosť poštou, musí byť žiadosť doručená do daného dátumu, neberie sa do úvahy dátum razítka a odoslania poštou. 

Špekulanti nemajú šancu

"Pri žiadostiach o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie doručených na úrad od 01.12.2025 už úrady nebudú konať. Pri žiadostiach o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktoré budú na úrad doručené od 01.12.2025 úrad zastaví konanie, nakoľko úrad už nie je príslušný v predmetnej veci konať a vec nemožno postúpiť inému orgánu (a ani banke)," upozornilo Ústredie s tým, že ak v prípade, ak podmienky na poskytnutie príspevku budú splnené až v mesiaci december 2025 (napr. z dôvodu, že na základe zvýšenia úrokovej sadzby v mesiaci november 2025 dôjde k zvýšeniu splátky úveru na bývanie v mesiaci december 2025) žiadosti na úrad klientom odporúčajú už nepredkladať. A to z dôvodu, že vzhľadom na zrušenie zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie od 01.12.2025, splnenie podmienok za mesiac december 2025 úrad už nemá právomoc posudzovať.

"Ak klient napriek uvedenému predloží žiadosť na úrad do 30.11.2025 a podmienky na priznanie príspevku budú splnené až za mesiac december 2025, úrad rozhodne o nepriznaní príspevku. Nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktorý k 30.11.2025 trvá zo zákona zaniká od 01.12.2025. To znamená, že poberateľom príspevku bude príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie poslednýkrát vyplatený za mesiac november 2025 v mesiaci december 2025, pričom úrad o zániku nároku na príspevok nebude vyhotovovať písomné rozhodnutie"

Upozornili aj na to, že novelou zákona sa otvára pre banky možnosť poskytovať svojim klientom pomoc v súvislosti so zvýšením splátky úveru na bývanie, tzv. hypotekárnu pomoc.

 (Zdroj: Reprofoto / upsvar)

Koľko pomoci vyplatili? 

Podľa pôvodných odhadov štát očakával, že príspevok na zvýšenú splátku hypotéky budú poberať státisíce ľudí. Vláda pritom počítala aj s tým, že naň minie 64 miliónov eur. Štát vlani na príspevkoch vyplatil takmer 38 miliónov eur. Tento rok to bolo do polovice júna už takmer 35 miliónov eur, pričom štátny príspevok poberalo okolo 38-tisíc slovenských domácností. Pôvodný odhad bol, že nárok naň by malo mať až viac ako 200-tisíc domácností. 

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie poberali namiesto stoviek tisíc len desiatky tisíc ľudí a vláda naň minula oveľa menej peňazí, ako pôvodne očakávala. Z naplánovaných asi 64 miliónov eur to ku koncu minulého roka bolo napokon iba 12 miliónov eur. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poberalo príspevok od prvých výplat vo februári 2024 do júna 2025 takmer 38-tisíc ľudí. Celková výška vyplatených príspevkov za toto celé obdobie prevýšila 34,5 milióna eur. Avšak, podmienky na získanie príspevku boli podľa viacerých veľmi prísne, čo spôsobilo klesajúci záujem Slovákov oň. Príspevok sa totiž poskytoval len na jednu nehnuteľnosť a len do určitej výšky príjmu, čiže aj keď niekto pomoc potreboval možno ho nezískal z dôvodu, že nesplnil podmienky. Ak by sme sa detailne pozreli na údaje, zistili by sme, že priemerne dostávali ľudia, ktorí si o príspevok požiadali, 90 eur a priemerné navýšenie splátok, vzhľadom na to, že štát prepláca rozdiel do troch štvrtín navýšenia, bolo 117 eur.  

