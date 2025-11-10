Rodičia, pozor! Môžete prísť o daňový bonus, alebo ho mať okresaný! TOTO je parameter, ktorý o všetkom rozhodne

BRATISLAVA - Rodičia, pozor. Ak ste zamestnanec, uplatňujete si daňový bonus na deti a máte nadpriemerný príjem, môže sa stať, že nedostanete plnú sumu daňového bonusu, respektíve, že ho nedostanete vôbec.
Upozornil na to odborník na sociálnu politiku a bývalý minister práce Jozef Mihál. „Rozhodujúci je pritom váš ročný príjem v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní za rok 2025,“ vysvetli.
Ak ste teda počas roka 2025 vo výplatách dostávali daňový bonus a na konci roka vám zamestnávateľ vyplatí štedrú odmenu, hrozí, že budete musieť vrátiť časť daňového bonusu - lebo váš ročný príjem bude príliš vysoký.
Ako príklad uviedol prípad pána Eugena. „Pán Eugen je zamestnanec, má 4 deti vo veku do 15 rokov, na ktoré si uplatňuje daňový bonus. Mesačná hrubá mzda pána Eugena je 2350 eur, počas roka 2025 tak poberá daňový bonus v plnej výške 400 eur mesačne,“ ozrejmil Mihál. Vo výplate za november 2025 však Eugen dostane ročnú odmenu 4 800 eur a pretože jeho mzda za november 2025 je príliš vysoká, za tento mesiac mu zamestnávateľ daňový bonus na deti vyplatiť nemôže. Počas roka 2025 tak dostane daňový bonus v celkovej výške 4 400 eur – suma sa vypočíta ako 400 eur krát 11 mesiacov.
Po skončení roka 2025 však zamestnávateľ vykoná pánovi Eugenovi ročné zúčtovanie dane. „Jeho mzda za celý rok 2025 je 12 x 2350 = 28200 eur plus ročná odmena 4800 eur = spolu 33000 eur. Pri tak vysokej ročnej mzde sa však ročný daňový bonus na jedno dieťa kráti o 283,80 eur a pri dieťati vo veku do 15 rokov je už len 916,20 eur,“ objasnil Mihál, v čom je háčik.
Ročný daňový bonus na 4 deti vo veku do 15 rokov tak je len: 4 x 916,20 = 3664,80 eur. Pán Eugen mal ale počas roka 2025 vyplatený daňový bonus 4 400 eur. To znamená, že na základe výsledkov ročného zúčtovania bude musieť štátu vrátiť sumu 735,20 eur.
Pri SZČO to je ale inak. „V závislosti od výšky zaplatených odvodov počas roka 2025 môže ku kráteniu teoreticky dôjsť až pri ročnom príjme temer 50 000 eur v hrubom. A to sa pri rozumne správajúcej sa SZČO nestane,“ ozrejmil Mihál s tým, že rozumne správajúca sa SZČO má pri príjme nad 35 000 až 40 000 eur ročne založenú okrem živnosti a pod. aj s. r. o., kde má od roku 2025 s výhodnú sadzbu dane 10 %.