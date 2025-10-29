Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov v Karibiku! STOPY vedú až na Slovensko: Veľká medzinárodná operácia

BRATISLAVA - Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky (NPJ) obvinil v rámci medzinárodnej operácie Linea desať osôb. Ide o sedem Slovákov a troch Maďarov. Prípad súvisí s vlaňajším zaistením kokaínu v hodnote viac ako 175 miliónov eur v Dominikánskej republike. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie Policajného zboru.
Rozsiahla policajná akcia sa uskutočnila 21. októbra na území Slovenska, Maďarska, Španielska a Nemecka. Zapojilo sa do nej 450 príslušníkov Policajného zboru. „V rámci celej realizácie bolo zadržaných 22 osôb a vykonaných 42 invazívnych úkonov ako sú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov,“ priblížil vedúci protidrogového oddelenia Západ Ondrej Šallai. Na území Slovenska išlo o deväť domových prehliadok a 21 prehliadok iných priestorov a pozemkov. Policajti zaistili hotovosť vo výške 367.650 eur, 1.460.000 maďarských forintov a tri luxusné autá.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky vzniesol obvinenia za obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Šallai ozrejmil, že hlavu skupiny, ktorá je z Maďarska, zadržali na základe medzinárodnej spolupráce bezpečnostné zložky v Nemecku. Šesť obvinených je vo väzbe, čaká sa tiež na vydanie ďalších osôb zo zahraničia.
Zaistená bola aj nelegálna výrobňa cigariet
Dodal, že počas akcie bola zaistená aj nelegálna výrobňa cigariet v Novom Meste nad Váhom s 3.500.000 kusmi cigariet, 75.000 krabičkami cigariet a 14 až 15 tonami tabaku určeného na výrobu cigariet. Na osobnej slobode v tejto súvislosti obmedzili sedem Ukrajincov. Prípad si prevzal Kriminálny úrad finančnej správy.
VIDEO z protidrogovej akcie
„Policajný zbor sa dlhodobo a intenzívne venuje drogovej kriminalite, ktorá predstavuje vážne dosahy na spoločnosť, ohrozuje zdravie obyvateľov a má negatívny vplyv na verejnosť a pocit bezpečia,“ povedala prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová. Poukázala na 30 úspešných operácií Národnej protidrogovej jednotky za posledný rok.
Zločinecká skupina mala na území Slovenska, Maďarska a Španielska cestou tzv. bielych koní vytvárať obchodné spoločnosti, prostredníctvom ktorých vykonávala objednávky reálneho tovaru z rôznych krajín sveta, najmä zo Severnej a Južnej Ameriky. Po nadobudnutí dôveryhodnosti pred tamojšími štátnymi orgánmi mali cez tieto spoločnosti objednávať tovar, v ktorom bol ukrytý kokaín.
V súvislosti s prípadom Linea využila slovenská polícia inštitúty medzinárodnej spolupráce ako spoločný vyšetrovací tím a európsky vyšetrovací príkaz. „Základom založenia spoločného vyšetrovacieho tímu bola vlastná iniciatíva operatívno-pátracej činnosti príslušníkov Národnej protidrogovej jednotky,“ podotkol Šallai. Tá je podľa slov jej riaditeľa Milana Jonisa aktuálne zapojená do desiatich takýchto vyšetrovacích tímov.
„Operácia LINEA predstavuje jednu z najväčších protidrogových akcií v histórii Slovenskej republiky a potvrdzuje našu schopnosť efektívne spolupracovať s medzinárodnými partnermi v boji proti organizovanému zločinu,“ uviedol Šallai .