Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému

Cestujete do zahraničia, no cudzie jazyky vám nikdy veľmi nešli? Alebo chodíte často na zahraničné firemné cesty a potrebujete sa dorozumieť rýchlo a bez nedorozumení? Moderné prekladače jazykov dnes dokážu zázraky. Hľadajte preto prekladač podľa týchto kritérií.
Funguje kdekoľvek, aj bez Wi-Fi či mobilných dát
Na letisku, v horách, na trhoch v Thajsku či na služobnej ceste v Japonsku – práve vtedy zistíte, že nie všetky miesta na svete sú pokryté internetom. Väčšina mobilných aplikácií prekladá cez online databázy, takže bez dát alebo Wi-Fi sa jednoducho nepohnete.
Vasco Translator Q1 tento problém vyriešil elegantne, má totiž zabudovanú SIM kartu s doživotným bezplatným internetom v takmer 200 krajinách sveta. To znamená, že preklady fungujú okamžite, nech ste kdekoľvek. Zabudnite na sťahovanie offline balíkov. S Vasco neplatíte žiadne poplatky navyše. Stačí zariadenie zapnúť a začať hovoriť.
Vám stačí slovenčina, prekladač sa postará o všetko ostatné
Väčšina prekladačov či aplikácií zvládne 10 – 20 jazykov, no v praxi to nemusí stačiť. Ak sa chystáte napríklad do Ázie, na Balkán alebo do Latinskej Ameriky, potrebujete omnoho širšiu paletu ako len angličtinu či francúzštinu.
Práve Vasco Translator Q1 ponúka hlasový preklad v až 86 jazykoch, medzi nimi napríklad bulharštinu, arabčinu, ukrajinštinu či slovenčinu. Pokrýva prakticky celý svet a spätný preklad počujete vo vlastnom rodnom jazyku, ktorému najviac rozumiete. Takto sa viete dohovoríte aj tam, kde by ste inak len bezradne ukazovali rukami.
Znie presne ako vy
Uznajte, že hlasové prekladače často pôsobia ako stroje. Majú syntetický hlas bez emócií a môžu vytvárať bariéru, ktorú cíti aj človek zahraničí, s ktorým sa snažíte dorozumieť. Našťastie moderné technológie spojené s umelou inteligenciou dokážu vyriešiť aj tento problém.
Prekladač Vasco Translator Q1 prináša prelomovú funkciu Vasco My Voice, ktorá umožňuje naklonovať váš hlas až v 54 jazykoch. Zariadenie rozpozná vašu intonáciu, tempo aj farbu hlasu a vytvorí digitálnu verziu, ktorá znie prirodzene. Keď prekladáte svoj hlas, druhá osoba počuje preklad, ktorý znie presne ako vy, len v inom jazyku. Táto funkcia robí komunikáciu oveľa ľudskejšou.
Preloží aj telefonický hovor či fotky
Pre drvivú väčšinu aplikácií je telefonický preklad nemožný. Vasco Translator Q1 to však zvládne bez problémov vďaka funkcii Call Translator, ktorá umožňuje preklad telefonických hovorov v reálnom čase a to až v 53 jazykoch. Vy hovoríte po slovensky, druhá osoba však počuje preklad v jej jazyku. Zároveň vám odpovedá vo svojom jazyku, pričom vy ju počujete po slovensky.
Okrem toho model Q1 funguje aj ako foto prekladač a textový prekladač. Stačí nasnímať obrázok s textom – napríklad jedálny lístok, oznam alebo dokument – a okamžite získate preklad. Jedno kompaktné zariadenie, nie väčšie ako smartfón, vám tak nahradí niekoľko aplikácií naraz.
Batéria, ktorá skutočne vydrží
Na cestách sa často pohybujeme od rána do večera. Navigácia, fotenie, hľadanie ubytovania… a telefón sa vybije ešte pred obedom. Prekladač, na ktorý sa spoliehate, preto musí mať poriadnu výdrž. Vasco Translator Q1 má veľkokapacitnú batériu, ktorá vydrží až niekoľko dní bežného používania na jedno nabitie.
Zariadenie navyše podporuje rýchle nabíjanie cez USB-C, takže ak ho pred odchodom do mesta pripojíte aspoň na pár minút, bude pripravené pomôcť vám celý deň. Jeho telo je odolné voči pádom, prachu aj vode, vďaka čomu sa nemusíte báť, že ho poškodíte počas cestovania.
Vasco Translator Q1 vás nezradí v žiadnej situácii
Nie každý z nás je jazykový talent. No každý z nás chce cestovať, objavovať a cítiť sa slobodne. Presne preto si ľudia čoraz častejšie volia Vasco Translator Q1 – prekladač, ktorý mení spôsob, akým komunikujeme so svetom.
Vďaka pokročilej umelej inteligencii vám umožní hovoriť plynule v 86 jazykoch, rozumieť nápisom či dokumentom v cudzom jazyku a dokonca prekladať hovory či správy v reálnom čase. Pre tých, ktorí sa chcú zlepšovať v jazykoch, má Q1 aj režim učenia jazykov či unikátnu funkciu MultiTalk (s kompatibilitou mobilnej aplikácie), vďaka ktorej môžete komunikovať s viacerých ľudí naraz v rôznych jazykoch. Každý hovorí vlastným jazykom a Vasco sa postará, aby si všetci navzájom porozumeli.
Toto všetko získate bez potreby Wi-Fi či mobilných dát a to vďaka zabudovanej SIM karte s doživotným bezplatným internetom na preklady v 200 krajinách sveta. Preto sa nemôžete čudovať, že Vasco je najvyhľadávanejšia značka prekladačov na svete.
Zistite viac o Vasco Translator Q1
Advertoriál pripravený v spolupráci s Vasco Electronics S.A.