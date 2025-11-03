Policajt z Nitry, ktorý rieši nehodu šéfa SIS Gašpara, údajne končí: Vraj sa nechce podpisovať pod klamstvá!

NITRA - Policajt dopravného oddelenia z Nitry Matej Bajs údajne končí v tomto mesiaci službu v Policajnom zbore. Dôvod tohto odchodu do civilu má byť v priamej súvislosti s nehodou šéfa SIS Pavla Gašpara.
Informáciu priniesla mimoparlamentná strana Demokrati. "Podľa našich informácií je policajt pod obrovským tlakom a ako čestný príslušník PZ SR sa nechce podpisovať pod klamstvá a zahmlievanie, ktoré od začiatku Gašparovu nehodu sprevádzajú. Chcem povzbudiť a vyzvať všetkých slušných policajtov, aby neohli svoj chrbát pred nečestnými podliakmi, ktorí sú, podčiarkujem, len dočasne vo svojich funkciách," povedal predseda strany Jaroslav Naď.
Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.