Bratislavčania z Mlynarovičovej ulice sa búria: Kritizujú zmeny po zavedení PAAS

BRATISLAVA - Obyvatelia Mlynarovičovej ulice v bratislavskej Petržalke podali v reakcii na spustenie celomestskej parkovacej politiky (PAAS) na danej ulici výzvu primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi. Konštatujú v nej, že z nepochopiteľných dôvodov bolo zrušených množstvo parkovacích miest vrátane tých, ktoré samospráva predtým legálne vytvorila. Podali zároveň viacero návrhov. Hlavné mesto deklaruje, že sa podnetmi zaoberá.
„Je ťažké predpokladať, že obyvatelia túto parkovaciu politiku prijmú, ak vidíme, že nie sú zrealizované riešenia, o ktorých sme sa so zástupcami PAAS-u rozprávali. Alebo, že nie sú domaľované čiary, ktoré nám priamo v teréne sľúbili,“ odkazujú obyvatelia vo výzve.
Ľudia žiadajú viac parkovacích miest
Upozorňujú, že ide o lokalitu, v ktorej sa nachádza vysoká škola, pošta, trh a rôzne obchodné prevádzky. Vyplýva z toho podľa nich, že na miestach neparkujú iba miestni obyvatelia. Magistrátu preto podali súbor návrhov na zlepšenie parkovacej politiky vrátane vytvorenia ďalších parkovacích miest. Požadujú, aby boli s nimi tieto návrhu prerokované a do doby ich prerokovania, aby neboli na danej ulici udeľované pokuty.
Hlavné mesto v reakcii uviedlo, že podnety od obyvateľov Mlynarovičovej ulice eviduje. „Projektanti ich všetky vyhodnocujú,“ ubezpečil Bubla s tým, že po ich vyhodnotení budú obyvateľov o výsledku a možnostiach prípadného doplnenia parkovacích kapacít informovať.