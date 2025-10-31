Ojedinelá záchranná akcia na D1: Policajti v pohotovosti pre LABUŤ! Zachraňovali ju priamo z rýchleho pruhu

(Zdroj: Polícia SR/Trenčiansky kraj )
BECKOV – Nezvyčajný zásah majú za sebou policajti z Diaľničného oddelenia v Trenčíne. Na diaľnici D1 pri Beckove si všimli labuť, ktorá sa z neznámeho dôvodu ocitla priamo v rýchlom jazdnom pruhu. Vystrašené zviera sa nedokázalo z vozovky dostať a hrozila vážna nehoda.
Policajti okamžite zareagovali – premávku usmernili do pomalého jazdného pruhu a v spolupráci s diaľničnou patrolou v úseku znížili rýchlosť. Labuť bola dezorientovaná, s roztiahnutými krídlami sa pohybovala po ceste a nedokázala odletieť.
Po vytvorení bezpečného priestoru sa podarilo labuť vytlačiť do odstavného pruhu. „Na miesto bola následne privolaná Štátna ochrana prírody SR – CHKO Biele Karpaty, ktorá vykonala bezpečný odchyt,“ informovala polícia na sociálnej sieti.