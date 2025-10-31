Holečková viní Blanára z budovania čokoládového IMPÉRIA: Kilá sladkosti s otáznikmi, rezort hovorí o hoaxe!

BRATISLAVA - Aj na konci októbra sa opozícia snaží pozerať politikom vládnej koalícii na prsty a opäť sa im niečo nepozdáva. Tentokrát prišiel na ranu minister zahraničných vecí Juraj Blanár z rezortu zahraničných vecí. Vraj si buduje čokoládové kráľovstvo!
archívne video
Celú názorovú výmenu na sociálnej sieti rozpútala poslankyňa Slobody a Solidarity Martina Bajo Holečková, ktorá tvrdí, že Blanárovo ministerstvo si zaistilo objednávky na stovky kusov čokolád, dezertov a ďalších sladkostí.
"Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vedie Juraj Blanár zo Smeru si objednalo neuveriteľných 280 kíl čokolád a ďalšie desiatky kíl iných sladkostí za tisíce eur," napísala rozhorčená Holečková, ktorá často a v tandeme s poslancom Alojzom Hlinom kritizuje vládnu koalíciu. Tentokrát však išla sólo.
Rezort Juraja Blanára si podľa Holečkovej objednal nasledujúce pochúťky:
- 94 kg čokolád Merci,
- 52,5 kg Raffaello,
- 40 kg Ferrero Rocher,
- 30 kg mandlí v čokoláde,
- 29,5 kg čokolád Milka,
- 17,8 kg Kinder Bueno,
- 11 kg Mon Cheri,
- 5,1 kg bonbiéry Tatiana.
Nie sú to len sladkosti
"Skutočne by ma zaujímalo, čo s takýmto množstvom sladkostí budú na ministerstve robiť. Budú ich nebodaj rozdávať ako darčeky zahraničným delegáciam?" pýta sa rétoricky Holečková, ktorej zakrátko rezort rázne odpovedal.
Nešlo však len o čokoládové pochutiny. Poslankyňa spomín aj stovky litrov alkoholu, konkrétne 450 fliaš vína, 300 fliaš sektu, 80 fliaš prosecca a 77 fliaš tvrdého alkoholu.
Je to hoax, tvrdí ministerstvo
Ministerstvo to však až takto "sladko" nevidí a Holečkovú v reakčnom statuse opravili. Obvinenia odmietli a vysvetlili, že poslankyňa si vraj zamenila rámcovú dohodu s reálnou objednávkou. Ministerstvo v júli 2025 na základe verejného obstarávania uzatvorilo Rámcovú dohodu o dodaní tovaru na 24 mesiacov. Ide vraj teda len o stanovenie maximálneho finančného limitu.
"Dodanie tovaru sa realizuje na základe jednotlivých písomných objednávok. MZVEZ si teda neobjednalo 280 kíl čokolád," tvrdí ministerstvo.
Čo je na tom nepravdivé? Pýta sa poslankyňa SaS
Holečkovej to však nedalo a ešte pod statusom sa ministra spýtala, či uviedla niečo nepravdivé. "Uzareli ste ale túto objednávku? Uzavreli. Nikde som nepísala, že ste toľko čokolády alebo alkoholu nakúpili, ale iba že ste si to objednali," napísala Holečková s tým, že pridala aj odkaz na Centrálny register zmlúv, z ktorého čerpala.
Ministerstvo ešte dodalo, že terajšia rámcová dohoda na občerstvenie, ktorá je vo výške 53 743 eur je vraj ešte nižšia ako predchádzajúca z roku 2021. Vtedy išlo o sumu 60 258 eur.