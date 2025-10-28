Agrodotačný škandál v Grécku: 13 osôb z 37 zadržaných zostáva vo väzbe

ATÉNY - Vyšetrovatelia podvodov s agrodotáciami EÚ v Grécku v pondelok ukončili výsluchy všetkých 37 obvinených, pričom 13 z nich zostane vo väzbe až do začatia súdneho konania. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.
Grécky denník Kathimerini na svojom webe napísal, že 23 ďalších osôb bolo po výsluchu prepustených a jedna obvinená - bývalá manželka údajného vodcu skupiny - zostáva v domácom väzení.
Jeden z najväčších dotačných škandálov EÚ
Tento prípad patrí medzi najznámejšie škandály s poľnohospodárskymi dotáciami EÚ v posledných rokoch a sú doň zapojené desiatky podozrivých, ktorí sú obvinení z organizovania alebo z využívania podvodných žiadostí o dotácie od gréckej agentúry pre vyplácanie podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (OPEKEPE).
V súvislosti s týmto prípadom grécka polícia minulý týždeň počas razií po celom Grécku zadržala 37 osôb, ktoré sú obvinené z rôznych skutkov - od príslušnosti k zločineckej skupine až po podvod a pranie špinavých peňazí.
Podvod s dotáciami za 20 miliónov eur
Grécke úrady tvrdia, že sieť, ktorá začala fungovať v roku 2018, si z dotácií v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ podvodom nárokovala približne 20 miliónov eur. Podozriví sú obvinení z uplatňovania si nárokov na dotácie na pôdu, ktorú nevlastnili, a z nadhodnocovania počtu zvierat na farmách.
Škandál medzičasom viedol k demisii jedného z ministrov v konzervatívnej vláde premiéra Kyriakosa Mitsotakisa a k zatvoreniu agentúry OPEKEPE do budúceho roka. Agentúra ANA uviedla, že po odhalení najnovších dôsledkov škandálu odstúpil viceprezident predstavenstva OPEKEPE. Denník Kathimerini upozornil, že zadržanie spomínaných 37 podozrivých ani zďaleka nie je posledné.