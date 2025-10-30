Žena našla svojho priateľa mŕtveho v kúpeľni: Kamera na chodbe zachytila DÔLEŽITÉ okamihy pred smrťou!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Žena z bratislavského Ružinova našla na zemi v kúpelni svojho partnera (†38) mŕtveho. Kamera z chodby zachytila okamihy tesne pred trgickou udalosťou, ktoré veľa naznačujú.
Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk. V stredu večer zasahovali v jednom z bytov v Ružinove policajti. Podľa ich informácií mala žena po príchode domov nájsť svojho priateľa ležať v kúpeľni v kaluži krvi. Na hlave mal údajne zranenie. Privolaný lekár už len konštatoval smrť.
Zaujímavé je, muža mala zachytiť kamera na chodbe bytu. Zo záberov má byť zrejmé, že sa domov vrátil z venčenia psa už so zranením na hlave. Čo presne sa stalo, nateraz jasné nie je. Obhliadajúci lekár cudzie zavinenie podľa našich informácií nevylúčil.