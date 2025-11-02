Nedeľa2. november 2025, dnes je Pamiatka zosnulých,

Podpredseda NRSR Gašpar: Vlámanie je stále trestným činom! Kolíková a Šipoš hovoria o veľkom prepade krádeží

BRATISLAVA – Slovenskí politici majú v otázke novele Trestného zákona rozličný názor. Inak tomu nebolo ani v nedeľňajšej relácii Na Telo, ktorú vysielala Televízia Markíza. V štúdiu diskutovali podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) a za opozíciu poslankyňa NRSR (Národnej rady Slovenskej republiky) Mária Kolíková (SaS). Za opozíciu sa mimo relácie vyjadril aj poslanec NRSR a predseda poslaneckého klubu Slovensko-Za ľudí Michal Šipoš.

Podporedseda NRSR Tibor Gašpar počas dnešnej relácie Na Telo hovoril, že za stúpanie drobnej kriminality na Slovensku môžu médiá a opozícia. "Drobné, nazvime to krádeže, sú problémom a teraz si treba položiť otázku prečo. Myslím si, že vo významnej miere sme ich naučili, tých ľudí, že je to teraz beztrestné, môžeš si zobrať, čo chceš," hovorí Gašpar a dodáva, že násilná kriminalita narástla, čo je zodpovednosť všetkých.

Problém pri finančnom treste

V prípade drobných krádeží zvažuje ministerstvo vnútra zavedenie verejnoprospešných prác. Gašpar podporuje túto iniciatívu, avšak zdôrazňuje, že v prvom rade si treba položiť otázku, ako to budú obce zabezpečovať. "Obce nemajú na to personál, ktorý by s takýmito ľuďmi chodil a kontroloval ich, či vykonávajú tento trest," hovoril už po ukončení relácie s tým, že keby takýto trest vinník nevykonával, mohol by od súdu nasledovať finančný trest až trest odňatia slobody.

Podľa slov Gašpara sú aktuálne majetkové priestupky na úrovni 52 eur. Tvoria väčšinu (85 percent) krádeží. Priestupky by to boli aj pred prijatím novely Trestného zákona. Na kritiku starostov obcí len dodal, že si robia kampaň pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami. 

Podpredseda NRSR ďalej vysvetlil, že za majetkový priestupok je tiež sankcia. "Takéto konanie je sankcionované. To je už jedno či trestom odňatia slobody alebo finančnou pokutou. Problém však nastáva, keď takíto ľudia nemajú ako tento trest uhradiť. Kradnú, lebo nemajú peniaze, tak budú mať na sankcie? Asi ťažko," odpovedal Gašpar na rečnícku otázku. 

Keď niekto niečo ukradne vlámaním, považuje sa to za trestný čin. "Novela na to nemá žiaden dopad," hovorí a dodáva, že kriminalita v súčte s priestupkami je na takej úrovni, aká tu bola po minulé roky. "Ak stúpala, tak v rokoch 2022 a 2023. A vtedy sa o nej nediskutovalo," priblížil Tibor Gašpar.  

Kolíková výrazne oponuje 

Poslankyňa SaS jednoznačne povedala, že na zvýšenú mieru kriminality už vopred s kolegami upozorňovali. "Bude obrovský prepad krádeží, ktoré boli doteraz trestným činom. Po novele to už nespadne do trestného práva a nemáme na to absolútne žiadne riešenia," hovorí s tým, že neprebehla ani diskusia na úrovni Policajného zboru.  

Riešením je podľa vyštudovanej právničky krok späť. Do trestného práva treba podľa nej vrátiť aj tie veci nižšej hodnoty, ktoré sme z toho absolútne vynechali a vyňali. Nemyslí si, že sa treba vrátiť k tomu, keď niekto ukradne horalku alebo šampón opakovane, že spácha trestný čin. "My sme vlastne všetky ukradnuté veci do 700 eur nechali napospas osud," pripomenula. 

Opozícia bude zrejme navrhovať sumu 500 eur (za ukradnutú vec), ktorá by mohla byť hranicou medzi priestupkom a trestným činom. Pokiaľ sa niečo ukradne v nižšej hodnote (aj 100 alebo 200 eur), Kolíková navrhuje, že aj takýto prípad by sa mal hodnotiť ako trestný čin. "Nemali by sme toto všetko nechávať na priestupky," povedala a dodala, že to nemôžeme nechávať iba na prevádzkovateľov obchodov. Obecné práce podľa nej menšie krádeže nevyriešia. 

Šipoš kritizuje dvojtvárnosť vlády

Po relácii Na Telo sa pred budovou televízie Markíza vyjadril aj predseda poslaneckého klubu Slovensko-Za ľudí Michal Šipoš. Začal s tým, že minister Takáč je "zrejme jediný, kto nevidí, že na Slovensku zdraželi ceny potravín". Potom spomenul podpredsedu NRSR Tibora Gašpara a povedal o ňom, že je "jediný kto nevidí, že na Slovensku stúpla kriminalita". 

Brífing Hnutia Slovensko po skončení relácie Na telo: Aktuálna politická situácia (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tu je podľa Šipoša vidieť dvojtvárnosť vlády, ktorá sa už vyjadrila, že v prípade potreby môže parlament zasadnúť. Politici rozohrali podľa neho veľmi nebezpečnú hru. "Keď sa štát nebude starať o bezpečnosť ľudí, môže sa stať, že ľudia zoberú zákon do vlastných rúk," dodáva opozičný poslanec.  

Ďalšie zo Zoznamu