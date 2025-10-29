S kúpou lístkov netreba váhať! Ich počet sa kvôli sviatku rýchlo míňa, ZSSK zverejnila obsadenosť

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich na výrazne zvýšený záujem o vlakové spojenia počas nadchádzajúcich sviatkov. Najvyťaženejšia trasa Bratislava-Žilina-Košice už dosahuje priemernú obsadenosť 79 percent. S kúpou lístkov tak netreba váhať.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje na zvýšený záujem o cestovanie počas sviatočných dní. "Najvyťaženejšia je tradične linka Bratislava – Žilina – Košice (smer do Košíc vo štvrtok 30. októbra, späť v nedeľu 2. novembra). Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov ZSSK dosahuje 79 %, voľné miesta sú stále dostupné," priblížil hovorca ZSSK Ján Baček. Pripomína, že diaľkové expresy medzi Bratislavou a Košicami jazdia každú hodinu,na severnej trase denne až 30 expresov s kapacitou približne 17 500 sedadiel, čo rovnomerne rozloží dopyt počas dňa.
Dopravca upozorňuje, že s blížiacimi sa sviatkami bude záujem o lístky rásť. Cestujúcim preto odporúča, aby si lístky na vlak aj s miestenkami kúpili včas. Môžu tak urobiť prostredníctvom e-shop ZSSK, aplikácie IDeme vlakom, kde sú lístky najvýhodnejšie, alebo v pokladniciach ZSSK či na poštách s poplatkom za servis.