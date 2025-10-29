Firma Mobis Slovakia dostane daňovú úľavu 4,5 milióna eur, uviedla Saková

Denisa Saková (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
BRATISLAVA/VIŠŇOVÉ - Spoločnosť Mobis Slovakia dostane od vlády daňovú úľavu vo výške 4,5 milióna eur. Uviedla to v stredu pred výjazdovým rokovaním vlády vo Višňovom pri Žiline podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).
„My dokonca dnes ešte budeme uvádzať aj podporu ďalšej investičnej spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá tu neďaleko v Gbeľanoch vytvára nové pracovné miesta s veľmi dobrými platovými ohodnoteniami. Snažíme sa všade, kde sa dá, v regiónoch podporovať nové investície, aby aj ľudia v regiónoch mali rovnaký štandard života, ako majú v hlavnom meste. Ide o pomoc vo forme daňovej úľavy, je to približne 4,5 milióna eur,“ dodala Saková.