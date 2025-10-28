V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
ŠURANY - V priemyselnej zóne Šurany Industrial Park sa v utorok oficiálne začala výstavba závodu na výrobu batériových článkov. Počas slávnostného poklepania základného kameňa za účasti členov vlády SR to potvrdila ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).
Strategickým investorom je slovensko-čínsky investor Gotion InoBat Batteries, ktorý do baterkárne investuje celkovo 1,23 miliardy eur. Pilotná výroba je plánovaná na september 2026, pričom plné spustenie výroby sa očakáva v priebehu roka 2027.