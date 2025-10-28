MIMORIADNE pátranie! Na východe Slovenska ušiel väzeň: Ak ho uvidíte, nepribližujte sa k nemu

KOŠICE - Polícia vyhlásila mimoriadne pátranie. V Košiciach utiekol 22-ročný väzeň Andreas Polyák. Ak ho uvidíte, nepribližujte sa k nemu a kontaktujte políciu.
"Krátko po 9.15 h sa bez dovolenia vzdialil z pracoviska spoločnosti Vamex, Lubina 1, Košice, väzeň Andreas Polyák," informovala košická krajská polícia. Muž je približne 175 cm vysoký, štíhlej postavy, má čierne krátke kučeravé vlasy.
"V čase úteku mal na sebe biele nohavice, oranžové tričko, červenú mikinu a bielu šiltovku. Podľa doterajších informácií utekal smerom k obchodnému centru Billa na Sídlisku Nad jazerom," priblížila polícia s tým, že po mužovi intenzívne pátrajú policajné hliadky, do akcie sú zapojení policajti PMJ, obvodné oddelenia aj psovodi.
Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže. "Ak by ste osobu zodpovedajúcu popisu spozorovali, nepribližujte sa k nej a okamžite volajte 158," vyzýva polícia.