V Humennom útočí záhadný značkový fantóm! Zúfalí vodiči už majú strach autá zaparkovať

HUMENNÉ – Neznámy páchateľ už celé mesiace terorizuje vodičov na jednom zo sídlisk v Humennom. Z áut pravidelne miznú tabuľky s evidenčným číslom. Niektorí obyvatelia svoje značky našli až na druhom konci mesta, iní len o ulicu ďalej. Polícia prípady eviduje ako priestupky.
Na problém upozornila TV JOJ, podľa ktorej sa miestni vodiči cítia bezmocní a už nevedia, kde majú parkovať, aby o ŠPZ neprišli. Údajne sa to deje už celé mesiace, pričom spravidla zmizne len jedna tabuľka a druhá na aute zostane. "Mali sme pred blokom auto a vtedy, v tú noc vraj štyrom ukradli ŠPZtky. Dajaký úchyl. To musí byť chorý," povedala pre televíziu obyvateľka Marta, ktorej auto bolo medzi poškodenými.
Niektorí poškodení našli svoje tabuľky pohodené neďaleko, iní museli prejsť celé Humenné. „Na druhý deň si hovorím, idem sa prejsť, či to len zobral a nehodil. Som vyskočil na zábradlie a hore na streche boli štyri rozdielne značky,“ opísal Rasťo, ktorému zmizli značky opakovane.
Podľa polície ide o priestupky proti majetku. Nie všetky prípady boli nahlásené, no aj tak evidujú približne dve desiatky poškodených. Niektorí vodiči sa už snažia brániť – svoje značky prilepili alebo pripevnili pevnejšie. Kto za sériou krádeží stojí, zatiaľ nie je známe. Miestni len dúfajú, že polícia „značkového fantóma“ čoskoro dolapí.