Vráťte sa v ČASE: Budova Slovenskej televízie slávi jubileum, porovnanie jej stavu kedysi a dnes priam trhá srdce

BRATISLAVA - Panorámu Mlynskej doliny v Bratislave už desaťročia dopĺňa jedna výšková budova, ktorá má za sebou tvorbu množstva televíznych programov, relácií a živých prenosov. Budova Slovenskej televízie je dominantou mesta už od roku 1975, no jej dnešný stav vyvoláva otázniky.
Výšková budova Slovenskej televízie, donedávna známa aj ako Budova tvorby programu RTVS, je stavbou o výške 107,5 metrov. Nachádza sa v katastrálnom území bratislavskej mestskej časti Karlova Ves v okrese Bratislava IV. Túto lokalitu už mnohí roky a aj vďaka televíznym programom poznajú ako Mlynskú dolinu. Navyše išlo o vôbec prvú výškovú budovu v Československu s výškou nad 100 metrov a v tom čase to bola jedna z najvyšších v krajine.
Príbeh budovy siaha až do šesťdesiatych rokov
Ak by ste sa pýtali, kedy sa začala tvoriť vôbec prvá myšlienka výškovej budovy na tomto mieste, tak to bolo ešte začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Išlo o časy, kedy na scénu ešte poriadne nevtrhli ani také hudobné mená ako The Beatles či Rolling Stones. Televízna tvorba bola ešte v plienkach a pomaly sa rozbiehala a vydávala na svoju dlhú a kľukatú cestu, ktorá trvá dodnes.
Nápad vybudovať v Mlynskej doline výškový blok sa zrodil ešte počas architektonickej súťaže na komplex televízneho centra, ktorý v roku 1961 vyhral architekt Jozef Struhař. Výhra v súťaži však automaticky neznamenala okamžitý rozbeh stavebného ruchu.
Stavebný ruch 60. rokov
Ten sa totiž naplno prejavil až o niekoľko rokov neskôr. Jedna zo snímok pochádza z roku 1968, kedy sa veža postupne začala týčiť do výšin a pribúdali ďalšie a ďalšie poschodia. Dovedna tak údajne išlo o priestory, kde sa malo nachádzať až 1 400 ľudí. Budova vtedy slúžila ako hlavný objekt produkcie (tvorby programu) pre televíziu - v tom čase ešte Česko-slovenskú televíziu.
50-ročné jubileum
Aj keď prvá etapa areálu ako napríklad štúdiá, vysielacie pracoviská a ďalšie miestnosti boli odovzdané už 26. októbra 1970, mnohým dodnes v hlave rezonuje iný dátum, ktorý bude onedlho oslavovať svoje okrúhle 50-ročné jubileum.
Budova o výške 28 poschodí bola do finálneho užívania slávnostne odovzdaná 11. decembra 1975.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Roky bežali a stav sa zásadne nezmenil
Aj keď išlo o pomerne luxusne vyzerajúci objekt (na svoju dobu) jeho zovňajšok sa ani za ďalšie dve desaťročia zásadne nezmenil a skôr chátral. Už v roku 1999 (na fotografii nižšie) si možno všimnúť prvé náznaky zanedbania.
Súčasný stav
Dnešný pohľad na budovu Slovenskej televízie pôsobí skôr rozpačito a miestami vyvoláva aj obavy. Jej zovňajšok totiž pôsobí mimoriadne zanedbane a jej stav by neznalí mohli označiť aj ako za schátraný. Nutnosť opravy sa už v médiách viackrát objavila, no zatiaľ sa nerozbehla.
Stav o tom, že budova stráca svoje primárne využite dokresľuje aj fakt, že ešte pred desiatimi rokmi boli viacerí zamestnanci presunutí do bývalého zdravotného strediska a výškový blok ostal nepoužívaný a zakonzervovaný.
Pamätníci si možno spomenú aj na priestory reštaurácie v jej najvyššom 28. poschodí, ktorá je už dnes tiež opustená a zanedbaná.
Všetky fotografie z minulosti, no aj zo súčasnosti, su môžete pozrieť v galérii nižšie: