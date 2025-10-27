Sneženie prekvapilo vodičov, cestu museli uzavrieť! POZOR Na Slovensko smeruje ďalší SNEH, aj do nižších polôh

BRATISLAVA - Poľské cesty ochromilo víkendové sneženie, kvôli ktorému museli úplne zatvoriť horský priechod v Jakuszycach. Predpovede naznačujú, že Slovensko čaká podobný scenár už dnes popoludní, pričom na horách môže napadnúť až 20 centimetrov snehu.
Sneženie v Poľsku uzavrelo cestu
Sneženie cez víkend ochromilo viaceré cesty v Poľsku. V nedeľu popoludní zostal úsek cesty v Jakuszycach – od Babińca po hranicu s Českom – úplne neprejazdný pre všetky vozidlá. "Dôvodom sú intenzívne snehové zrážky a náročné poveternostné podmienky, ktoré v krátkom čase výrazne zhoršili situáciu na cestách," informovala polícia v Jeleniej Hore a upozornila, že väčšina vozidiel stále jazdí na letných pneumatikách, čo výrazne sťažuje jazdu na zasnežených a ľadových povrchoch.
Na mieste zasahovali policajné hliadky, ktoré museli usmerňovať a odstavovať nákladné vozidlá na parkovisku. Až po príchode cestárov na miesto sa po niekoľkých hodinách podarilo cestu sprejazdniť. Poľskí záchranári okrem toho vyrazili aj k niekoľkým dopravným nehodám. V sobotu snežilo aj na českých Krkonošiach.
Sneženie má prísť aj na Slovensko
V priebehu dnešného popoludnia zažijeme podobnú situáciu aj na našom území, informuje iMeteo.sk. Popoludní sa od severozápadu nad naše územie nasunie pomerne výrazné zrážkové pole, ktoré prinesie dážď, no na severe bude snežiť.
Hranica sneženia by mohla poklesnúť na úroveň 800 až 900 m n.m, čo by malo priniesť sneženie aj vyššie položených obývaných oblastí na severe Slovenska. Najviac snehu napadne na horách, kde má napadnúť až 20 cm, no sneh môže prísť aj na naše horské priechody. Popoludní okrem toho hrozí na horách nad pásmom lesa až silná víchrica.