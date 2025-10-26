Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta: Nemá podpísať novelu zákona o hazarde

BRATISLAVA - Opozičné Hnutie Slovensko vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách. Na nedeľnej tlačovej konferencii to uviedol predseda poslaneckého klubu Slovensko-Za ľudí Michal Šipoš.
„Momentálne je Pellegrini ticho, nikto nevie, kde ten človek je a my ho vyzývame, aby nepodpísal tento hanebný zákon, ktorý len rozprestrel červený koberec hazardu na Slovensku,“ povedal Šipoš. Myslí si, že schválenie novely v parlamente bol „obchod“ medzi koaličnými partnermi výmenou za podporu štátneho rozpočtu na budúci rok.
Parlament vo štvrtok (23. 10.) večer definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní, za návrh hlasovalo 71 zo 78 prítomných zákonodarcov. Schválená novela podľa ministerstva cestovného ruchu a športu, pod ktoré patrí aj národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.