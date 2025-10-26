Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Kéry hovorí o zachovaní sociálneho štandardu: Opozícia kritizuje nespravodlivú konsolidáciu

Marián Kéry
Marián Kéry (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
TASR

BRATISLAVA - Napriek tomu, že vláda musela robiť tvrdú konsolidáciu, tak podľa koaličného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) bol zachovaný sociálny štandard. Opozičný poslanec Marián Čaučík (KDH) kritizoval vládu za zle nastavenú konsolidáciu, pričom tri štvrtiny z nej budú podľa neho znášať živnostníci, zamestnanci a samosprávy, no štát sa na nej podieľa len jednou štvrtinou, čo nie je spravodlivé. Politici to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike.

archívne video

Predseda vlády SR Robert Fico na odbornej konferencii: Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Vláda by mala podľa Čaučíka šetriť najmä na sebe a priniesť prorastové opatrenia, pretože na Slovensku chýbajú investície. Kéry spresnil, že ďalšie opatrenia na šetrení zo strany štátu budú predstavené postupne. „Napriek tomu, že sme museli robiť tvrdú konsolidáciu, ktorá je veľmi nepopulárna, tak jednoducho dokázali sme zachovať výdobytky sociálneho štátu, to znamená nesiahame a neznižujeme výšku materskej dávky, rodičovského príspevku, nesiahame na trináste dôchodky,“ povedal koaličný poslanec.

Zároveň dodal, že súčasná vláda prebrala pred dvomi rokmi štát vo veľmi zlom stave, pričom zdedila po bývalých vládach deficit na úrovni 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je približne 8,5 miliardy eur. Opozičná poslankyňa Beáta Jurík (PS) reagovala, že vláda by sa mala zaoberať problémami ľudí na Slovensku a nie bývalými vládami. V najbližších rokoch nebudú podľa nej v krajine zahraničné investície z dôvodu neistoty podnikateľského prostredia, ktoré ovplyvňujú aj časté zmeny v daniach.

Čaučík predstavil koalícii za opozičné KDH viaceré opatrenia, ktoré by dokázali ušetriť štátu peniaze. Ide napríklad o prehodnotenie IT zmlúv na ministerstvách, centrálne obstarávanie, šetrenie na energiách či prijatie záväzných ukazovateľov na čerpanie eurofondov. „Slovensko pod Robertom Ficom chudobnie, a to nie preto, že by ľudia menej pracovali, ale že vláda im viac berie. Vidíme, že sa žije horšie, vláda nerieši skutočné potreby ľudí a toto je veľký problém. Vláda nerieši zdravotníctvo, odchod mladých ľudí či boj s chudobou,“ dodal opozičný poslanec. Pripomenul, že v tomto týždni boli schválené podľa neho napríklad škodlivé školské zákony, ktoré zoberú cirkevným a súkromným školám financovanie či novela zákona o hazardných hrách, ktorá je navrhnutá pre hazardných lobistov.

Štát podľa Michelka šetrí na sebe

Koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) sa ohradil, že štát na sebe šetrí, keďže na ministerstvách sa už v súčasnosti prepúšťa desať percent zamestnancov a rovnako je krátená aj mzdová obálka o desať percent. V nasledujúcich dvoch rokoch bude vláda podľa neho pokračovať v prorastových opatreniach, pričom sa dopracuje infraštruktúra vo viacerých oblastiach.

Kéry s Michelkom sa tiež zhodli, že všetky krajiny V4 by mali ťahať za spoločný povraz, pričom zjednotiť by sa mali tiež pri téme emisných povoleniek v rámci ETS2, ktoré majú platiť pre európske domácnosti od roku 2027. Nespokojnosť s touto legislatívou vyjadrilo podľa Kéryho už 19 európskych štátov vrátane Slovenska, ktoré žiadajú jej odklad alebo zrušenie.

