Dm drogéria sťahuje z predaja jeden zo svojich výrobkov! Zákazníkov vyzýva, aby ho okamžite vrátili

BRATISLAVA – Sieť predajní DM sťahuje z predaja nápoj na posilnenie imunity. Zákazníkov, ktorý si ho zakúpili zároveň vyzvala, aby ho vrátili.
Konkrétne ide o LEROS IMMUNITY SHOT, 150 ml. Sieť predajní uviedla, že pri výrobe konkrétnych šarží výrobku došlo k mikrobiálnej kontaminiácii. „Bol prekročený limit pre obsah kvasiniek a plesní, čo môže predstavovať potencionálne riziko pre zdravie,“ vysvetlili.
Problémové šarže sú:
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 19.02.2027, šarža: L 2503
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 27.02.2027, šarža: L 2504
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 10.03.2027, šarža: L 2505
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 16.04.2027, šarža: L 0417
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 13.05.2027, šarža: L 0504
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 14.05.2027, šarža: L 0511
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 16.05.2027, šarža: L 0512
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 19.05.2027, šarža: L 0514
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 20.05.2027, šarža: L 0516
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 21.05.2027, šarža: L 0519
Výrobok s uvedenými dátumami spotreby, respektíve šaržami odporúčamjú nekonzumovať a žiadajú zákazníkov, aby ho vrátili neotvorený alebo už otvorený do predajní dm, kde im budú poskytnuté ďalšie informácie ohľadne postupu pri jeho vrátení.
„Kvalita a bezpečnosť výrobkov sú našou najvyššou prioritou, a preto sa úprimne ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a komplikácie. V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na bezplatnej dm zákazníckej linke na čísle 0800 111 881 každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00,“ dodali.